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Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек
20.04.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это реакция регулятора на обращения граждан с предложениями по расширению возможности использования дистанционных каналов обслуживания. Например, клиенты могут через ЕРИП досрочно погашать кредиты и после окончания срока депозита переводить средства на текущий счет.
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Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения...
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