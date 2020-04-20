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Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек

20.04.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек

Это реакция регулятора на обращения граждан с предложениями по расширению возможности использования дистанционных каналов обслуживания. Например, клиенты могут через ЕРИП досрочно погашать кредиты и после окончания срока депозита переводить средства на текущий счет.

О других новостях экономики за 20 апреля читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения...
 
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