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Заседание областного штаба по противодействию распространения COVID-19: в Витебской области за выходные уменьшился приток пациентов с заболеваниями пневмонией

20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Заседание областного штаба по противодействию распространения COVID-19: в Витебской области за выходные уменьшился приток пациентов с заболеваниями пневмонией

«При первых симптомах – к врачу» – с такими словами обратился к жителям Витебской области начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, который рассказал о ситуации с острыми респираторными заболеваниями и их осложнениями на сегодняшнем заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Михаила Леонтьевича, приток пациентов с заболеваниями пневмонией за прошедшие выходные был незначительным. В субботу госпитализировано 109 человек, в воскресенье – 56. Еще несколько дней назад эти цифры были значительно больше – доходили до 300 и выше.

Заседание областного штаба по противодействию распространения COVID-19: в Витебской области за выходные уменьшился приток пациентов с заболеваниями пневмонией

– Но пока сложно говорить об устойчивости этой тенденции. Возможно, люди с симптомами заболеваний не захотели обращаться к медикам. Ближайшие дни покажут реальную картину. Снижение числа пациентов дало возможность медицинским учреждениям перераспределить коечный фонд на тяжелых больных, легких и тех, кого можно отпустить на амбулаторно-поликлиническое долечивание, – отметил Михаил Вишневецкий.

Все лаборатории Витебска обеспечены тест-системами и расходными материалами.

В субботу было большое поступление противомалярийного препарата, который во всем мире сегодня используется в том числе для лечения коронавирусных пневмоний.

Из Китая пришла гуманитарная помощь: респираторы, пульсоксиметры (определяющих степень насыщения крови кислородом), бесконтактные термометры и другое.

В ближайшее время, пояснил начальник облздрава, для лечения тяжелых пациентов будет также использоваться плазма, донорами которой станут выздоровевшие люди.

Это уже делается в Минске. На этом неделе тяжелые больные из районных больниц будут переведены в областные учреждения здравоохранения.

Председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, который в этот раз вел заседание штаба, акцентировал внимание на соблюдении социального дистанцирования, особенно накануне Радоницы и больших выходных, когда многие захотят посетить могилы родственников и свою малую родину. Надо серьезно подумать о том, чтобы такие поездки не обернулись бедой. Следует также внимательно относиться к своему и здоровью близких. В случае повышения температуры, проявления других симптомов заболевания, не заниматься самолечением, а обращаться к медикам. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче оно будет протекать и не приведет к тяжелым последствиям.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома сказал, что в первый день после продленных каникул в первую смену за школьные парты сели 35,5% учащихся области.

В одних учреждениях образования до 60%, в других – 20%. Но первые дни не показательные, многие родители заняли выжидательную позицию.

– Сегодня в школах проведены организационные мероприятия для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, соблюдения всех рекомендаций. Учреждения образования снабжены антисептиками. Будет вестись постоянный контроль за безопасной организацией учебного процесса, – отметил Дмитрий Леонидович.

О трудоустройстве тех, кто в сложной эпидемиологической ситуации остался без работы, рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров. Их число небольшое – 40 человек, на биржу труда стали только трое. Александр Николаевич также пояснил, что дома-интернаты области, где проживают люди преклонного возраста, более всего уязвимы для всякого рода инфекций, перешли на режим изоляции.

А на помощь медикам пришли их будущее коллеги. Ректор Витебского медуниверситета Анатолий Щастный отметил, что 37 студентов приступили к работе в качестве среднего медперсонала в областной клинической больнице, еще 60 – в поликлиниках. Созданные консультативные группы ведут видеоконференции с врачами районных больниц, выезжают на места.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«При первых симптомах – к врачу» – с такими словами обратился к жителям Витебской области начальник главного управления по здравоохранению
 
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