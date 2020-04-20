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Витамины, удалёнка,вайбер-чат. Как сейчас работают предприятия Бреста
20.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Какие меры безопасности приняты на предприятиях Бреста в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией?
Предприятия региона своевременно отреагировали и приняли ряд мер против распространения коронавирусной инфекции у себя на производстве. Некоторые подошли к этому вопросу с особой серьезностью и не шаблонно. При подготовке материала довелось изучить опыт нескольких крупных предприятий города.
Везде, разумеется, рассказывали об обязательных стандартных мерах защиты и профилактики, а также делали акцент на специфику именно своей работы. По словам представителей и руководства предприятий города очень важно чтобы меры были приняты вовремя и выполнялись безукоризненно, иначе толку не будет. Наиболее интересным на наш взгляд опытом, делимся с читателями.
Как сообщили Zarya.by на заводе «Белалко», местный профсоюзный комитет закупил и выдал всем работникам поливитаминные комплексы для поддержания здоровья.
В вайбере создана группа «Неслучайный попутчик». Те люди, у кого нет своего транспорта, могут стать попутчиками работников с личными автомобилями. Это сделано, чтобы работники не пользовались общественным транспортом.
Одним из первых о своих сотрудниках также позаботилось руководство группы компаний СТиМ. На предприятии серьезно подошли к мерам профилактики и защиты от
Непростая эпидситуация подтолкнула людей более активно пользоваться всяческими гаджетами и по возможности работать удаленно. Дезинфекция уже вошла в привычку, а о самоизоляции, если в ней не были, то наверняка задумываются многие. Стоит ли напоминать, что за состоянием своего здоровья сейчас стоит следить особенно тщательно.
В трудовом коллективе проводится информационная работа. Введено ограничение посещения завода сторонними лицами. Сотрудники охраны и работники предприятия, контактирующие с большим количеством людей, используют средства защиты: респираторы, маски, перчатки, защитные очки.
Интересно, что во время общения с журналистом многие интересовались, как обстоят дела на других предприятиях, отмечали, что интересно было бы делиться подобным опытом друг с другом.
Также некоторые упомянули о проблемах с закупками бесконтактных градусников, которые одномоментно понадобились в большом количестве, и найти их было затруднительно. Ну и, конечно же, все сошлись во мнении, что только в том случае, когда каждый будет ответственно и серьезно относиться к мерам профилактики и защиты от распространения COVID-19, все сделанное будет не зря.
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Какие меры безопасности приняты на предприятиях Бреста в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией? Предприятия региона своевременно...
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