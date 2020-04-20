Витамины, удалёнка,вайбер-чат. Как сейчас работают предприятия Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Какие меры безопасности приняты на предприятиях Бреста в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией?





Предприятия региона своевременно отреагировали и приняли ряд мер против распространения коронавирусной инфекции у себя на производстве. Некоторые подошли к этому вопросу с особой серьезностью и не шаблонно. При подготовке материала довелось изучить опыт нескольких крупных предприятий города.

Везде, разумеется, рассказывали об обязательных стандартных мерах защиты и профилактики, а также делали акцент на специфику именно своей работы. По словам представителей и руководства предприятий города очень важно чтобы меры были приняты вовремя и выполнялись безукоризненно, иначе толку не будет. Наиболее интересным на наш взгляд опытом, делимся с читателями.

– У нас предприятие пищевой промышленности, поэтому и раньше тут были повышенные меры безопасности, - рассказывает Zarya.by заместитель генерального директора по идеологии ОАО «Брестский ликеро-водочного завода «Белалко» Ирина Полотебнова. – Антисептики, дезинфецирующие коврики – все это было. Когда началась неспокойная ситуация с коронавирусной инфекцией, эти меры продублировали в административных корпусах. На предприятии функционирует пропускная система. Что касается посторонних, например, каких-то специалистов или водителей, их нахождение на территории минимизировано и возможно сейчас только под наблюдением курирующего сотрудника. Естественно все в масках и перчатках, которые мы выдаем. К слову, на предприятии их достаточное количество и сотрудники могут их менять каждые два часа. Установлен температурный контроль, т.е. каждое утро медицинский работник измеряет температуру сотрудникам на входе. Однако даже если температура не повышена, но есть другие симптомы болезни, работник будет отстранен. По возможности, мы увели на удаленную работу административный корпус, часть людей находится в отпусках.

Как сообщили Zarya.by на заводе «Белалко», местный профсоюзный комитет закупил и выдал всем работникам поливитаминные комплексы для поддержания здоровья.

В вайбере создана группа «Неслучайный попутчик». Те люди, у кого нет своего транспорта, могут стать попутчиками работников с личными автомобилями. Это сделано, чтобы работники не пользовались общественным транспортом.

Одним из первых о своих сотрудниках также позаботилось руководство группы компаний СТиМ. На предприятии серьезно подошли к мерам профилактики и защиты от коронавируса .

– Работники нашего предприятия добираются на работу либо на своем транспорте, либо на специальных маршрутных автобусах, которые развозят людей, не имеющих личных автомобилей, - рассказал Олег Гордиевский, руководитель сектора труда и заработной платы группы компаний СТиМ. – Маски, перчатки, антисептики и измерение температуры – это все рациональные и разумные меры, которыми сегодня нельзя пренебрегать. Кроме того, ведется статистика больничных листов. На предприятии создан штаб, который в рабочем порядке занимается контролем и принимает оперативные решения, в том числе и по мерам профилактики.

Непростая эпидситуация подтолкнула людей более активно пользоваться всяческими гаджетами и по возможности работать удаленно. Дезинфекция уже вошла в привычку, а о самоизоляции, если в ней не были, то наверняка задумываются многие. Стоит ли напоминать, что за состоянием своего здоровья сейчас стоит следить особенно тщательно.

– Еще в середине марта на предприятии был издан приказ генерального директора, в котором прописаны мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, – рассказал Zarya.by помощник генерального директора по социальным вопросам и связям с общественностью Сергей Телепушкин – Поскольку у нас совместное предприятие мы учитывали ситуацию в Российской Федерации. Сразу же были ограничены служебные командировки сотрудников заграницу и по территории Беларуси, а также проведение совещаний, минимизировано посещение работниками кабинетов друг друга. Мы максимально перешли на электронные средства общения. Работникам рекомендовано исключить по возможности рукопожатия и любые тактильные контакты; воздержаться от поездок за рубеж и внутри страны; исключить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей. Разумеется, на предприятии своевременно был внедрен термометрический контроль с применением бесконтактных термометров, тепловизора, а также используется прибор рециркуляции и очистки воздуха в столовой, магазине и фойе. Учащенно проводится обработка полов и других поверхностей. Во время измерения температуры присутствует медработник. Если у сотрудника фиксируется повышенная температура и другие симптомы болезни, ему рекомендовано обратиться за медицинской помощью, причем не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом.

В трудовом коллективе проводится информационная работа. Введено ограничение посещения завода сторонними лицами. Сотрудники охраны и работники предприятия, контактирующие с большим количеством людей, используют средства защиты: респираторы, маски, перчатки, защитные очки.

Интересно, что во время общения с журналистом многие интересовались, как обстоят дела на других предприятиях, отмечали, что интересно было бы делиться подобным опытом друг с другом.

Также некоторые упомянули о проблемах с закупками бесконтактных градусников, которые одномоментно понадобились в большом количестве, и найти их было затруднительно. Ну и, конечно же, все сошлись во мнении, что только в том случае, когда каждый будет ответственно и серьезно относиться к мерам профилактики и защиты от распространения COVID-19, все сделанное будет не зря.