Николай Ходасевич: «У всех клубов от миллиона долларов бюджеты, и никто реально не помог до сих пор ни одной больнице. Руководители клубов, вы о чем думаете?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич удивлен, что белорусские клубы не помогают финансово в борьбе с коронавирусом.

«Попалась новость, что Салах принял участие в борьбе с коронавирусом. У нас достаточно времени прошло, а чемпионат не останавливается, стартовала первая и вторая лиги. Как наш футбол реагирует? У нас есть огромное количество примеров волонтерства, люди бизнеса поддерживают врачей в это непростое время.

Что делает наш футбол? Только не будем брать моменты, когда выходят в майках в поддержку врачей. Это хорошо, но этого мало. Наш футбол обладает сумасшедшими бюджетами для того, чтобы сделать реальные дела, а не только давать посыл.

Я вспомнил достаточно ограниченное количество случаев, когда в нашей стране поддержали какую-то больницу или собрали деньги, еду. Валерий Исаев первым выступил с инициативой собрать что-то. Поскольку нет никакого продолжения, я так понимаю, что никто ничего не собрал. Инициатива сошла на нет, а Валерий Исаев наладил пошив масок.

БАТЭ вышел в майках в поддержку инициативы фанатов, где можно собрать финансы для медиков. Это не помощь клуба, а помощь в организации сбора. Брестское «Динамо» часть денег за продажу виртуальных билетов отправит, но эти акции еще готовятся. Минское «Динамо» отдаст деньги за билеты на борьбу. Но у нас никто не ходит, это будет минимальная помощь. «Сморгонь» одна из первых поддержала местную больницу. Все! Может быть кто-то не афиширует или я что-то забыл. Сколько у нас профессиональных клубов в высшей лиге! Допустим, бюджет «Шахтера» – 6 миллионов долларов, у БАТЭ – 5, у брестского «Динамо» – 10, минского – 6-7. У всех от миллиона долларов бюджеты (кроме «Городеи» и «Слуцка»), и никто реально не помог до сих пор ни одной больнице. Вы считаете это нормально? Руководители клубов, вы о чем думаете? Это вы должны среагировать, сделать конкретные дела. Белорусский футбол как будто остается в стороне», – сказал Ходасевич.