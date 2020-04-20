ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Николай Ходасевич: «У всех клубов от миллиона долларов бюджеты, и никто реально не помог до сих пор ни одной больнице. Руководители клубов, вы о чем думаете?»

20.04.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич удивлен, что белорусские клубы не помогают финансово в борьбе с коронавирусом.

«Попалась новость, что Салах принял участие в борьбе с коронавирусом. У нас достаточно времени прошло, а чемпионат не останавливается, стартовала первая и вторая лиги. Как наш футбол реагирует? У нас есть огромное количество примеров волонтерства, люди бизнеса поддерживают врачей в это непростое время.

Что делает наш футбол? Только не будем брать моменты, когда выходят в майках в поддержку врачей. Это хорошо, но этого мало. Наш футбол обладает сумасшедшими бюджетами для того, чтобы сделать реальные дела, а не только давать посыл.

Я вспомнил достаточно ограниченное количество случаев, когда в нашей стране поддержали какую-то больницу или собрали деньги, еду. Валерий Исаев первым выступил с инициативой собрать что-то. Поскольку нет никакого продолжения, я так понимаю, что никто ничего не собрал. Инициатива сошла на нет, а Валерий Исаев наладил пошив масок.

БАТЭ вышел в майках в поддержку инициативы фанатов, где можно собрать финансы для медиков. Это не помощь клуба, а помощь в организации сбора. Брестское «Динамо» часть денег за продажу виртуальных билетов отправит, но эти акции еще готовятся. Минское «Динамо» отдаст деньги за билеты на борьбу. Но у нас никто не ходит, это будет минимальная помощь. «Сморгонь» одна из первых поддержала местную больницу. Все! Может быть кто-то не афиширует или я что-то забыл. Сколько у нас профессиональных клубов в высшей лиге! Допустим, бюджет «Шахтера» – 6 миллионов долларов, у БАТЭ – 5, у брестского «Динамо» – 10, минского – 6-7. У всех от миллиона долларов бюджеты (кроме «Городеи» и «Слуцка»), и никто реально не помог до сих пор ни одной больнице. Вы считаете это нормально? Руководители клубов, вы о чем думаете? Это вы должны среагировать, сделать конкретные дела. Белорусский футбол как будто остается в стороне», – сказал Ходасевич.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Николай Ходасевич удивлен, что белорусские клубы не помогают финансово в борьбе с коронавирусом.
 
Новости дня
Новости
 
Почему в Беларуси чаще тестируют на коронавирус, чем в других странах? Что известно на 20 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика