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Меры безопасности для президента: в храме вымыли полы, служба безопасности надела маски

20.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на пандемию коронавируса, президент Беларуси продолжает активно ездить по стране. За последние три дня Александр Лукашенко побывал в Гродненской области, где посетил стеклозавод «Неман» в Березовке, и в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе.

TUT.BY узнал, какие дополнительные меры безопасности в связи с коронавирусом предпринимают в местах, куда приезжает президент.

В Ляденском Благовещенском мужском монастыре к приезду президента готовились около трех недель. С подготовкой и благоустройством территории монахам помогали местные власти и Администрация президента.

В Свято-Благовещенском Ляденском храме, где президент зажег свечку, усиленных мер санитарной безопасности, помимо мытья полов и расставленных санитайзеров для рук, не предпринимали. Температуру перед встречей с президентом никому не измеряли.

— Все братья понимали серьезность момента, событие для нас действительно очень масштабное, власти нам очень помогали с организацией. Мы несколько раз за день мыли полы, в храме расставлены антисептики для рук. Отдельно приезжала машина из администрации, обрабатывала специальным раствором полы в храме, это все было соблюдено, — рассказал TUT.BY послушник Андрей, насельник Ляденского Благовещенского мужского монастыря.


Фото: пресс-служба президента

На вопрос о том, почему в храме не было ни одного человека в маске — по крайней мере в кадр ни одного не попало, — хотя президент и люди из его окружения общались с прихожанами на минимальной дистанции, в монастыре говорят, что люди в масках все же были.

— Может быть, на кадрах не было видно, но из сотрудников службы безопасности президента немало было в масках людей. Надо понимать, это праздник все-таки. Для нас важно встретить этот праздник достойно. Все получили большую радость, были рады посещению президента, его теплым и добрым словам.

— А почему вы сами не надели маски?

— Монахи? И президент ведь тоже [был без маски], подошел, с каждым обнялся. Ну здесь уже каждый решает сам. Даже наши прихожане радость выражают, говорят, что у нас было хорошо на Пасху. В одном храме сделали разметки, батюшки у алтаря в масках, и вот люди даже плакали из-за этого. Женщина одна рассказала, что у них даже в магазине так дистанцию не соблюдают, как в том храме. И вот она стояла в храме и плакала. Маска, вы же понимаете, не выход, ведь и через глаза, через слизистую может [передаваться вирус].

В Свято-Благовещенском Ляденском храме разметок на полу для соблюдения дистанции между пришедшими не делали. Послушник Андрей говорит, что храм достаточно «обширный» и на пасхальную службу он был заполнен наполовину, поэтому люди могли держать дистанцию. Во время визита президента храм тоже не был полностью заполнен.

— Когда события с президентом, вход ограничен. У нас даже из монастыря не все смогли попасть на службу, — говорит послушник Андрей.

В репортаже ОНТ показали, как на выходе из храма, общаясь с настоятелем, президент рассказал, что в Администрации президента заболел человек, но тест показал отрицательный результат на COVID-19.

— О, живой (отреагировал президент на главу Администрации президента Игоря Сергеенко. — Прим.TUT.BY)! У него в приемной человек заболел. Жив-здоров! Протестировали — все нормально. А то гвалт: умирают и прочее, — сказал Лукашенко, обращаясь к настоятелю храма.

Как рассказала TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, у человека из Администрации президента обычная простуда.

— Было сказано, что «человек заболел. Протестировали — все нормально». Если все же не совсем понятно, добавлю: у человека простуда, сделанные тесты дали отрицательный результат, — отметила Эйсмонт.


На вопрос об усиленных мерах санитарной безопасности для президента во время поездок и возможной проверке тех, кто с ним встречается на предприятиях или в храме, на наличие признаков вирусных заболеваний, пресс-секретарь отметила, что формат работы президента не менялся.

— Все мероприятия с участием главы государства проходят в обычном формате, — рассказала Наталья Эйсмонт.

Напомним, ранее Наталья Эйсмонт рассказывала TUT.BY, что президент не носил и не собирается надевать маску.
 
 
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Несмотря на пандемию коронавируса, президент Беларуси продолжает активно ездить по стране. За последние три дня Александр Лукашенко побывал в Гродненской...
 
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