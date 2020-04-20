Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское ООО "Нелва" занялось пошивом защитных костюмов для медицинских работников, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук .

Бресте наладили пошив защитных костюмов для медработников" alt="В Бресте наладили пошив защитных костюмов для медработников" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587403924619037.jpg" style="width: 750px; height: 419px;">



"Это одно из первых швейных предприятий, которое наладило выпуск новой продукции, востребованной медучреждениями в условиях борьбы с коронавирусом. Несмотря на высокую загруженность, связанную с пошивом защитных масок, фирма оперативно отреагировала на предложение Брестской областной клинической больницы изготовить 1,5 тыс. хирургических костюмов", - рассказал Вадим Кравчук.

За считанные дни дизайнеры и технологи "Нелвы" разработали образцы для нового производства. Для этого потребовалось изготовить лекала под разные размеры, сформировать комплектацию, задействовать специальное оборудование. Сегодня от больницы поступили еще две заявки на опытные партии комбинезонов и противочумных костюмов (по 1 тыс. штук каждого наименования).

При необходимости фирма готова расширить производство. Ожидая роста спроса, предприятие заказало и ждет поступления сырья - спандбонда, в том числе ламинированного.

Пошивом защитных повязок в Бресте занимаются 15 частных предприятий. В сутки они изготавливают более 180 тыс. масок. Большую половину продукции отгружают в аптеки и организациям региона. Отправляют пошитые в Бресте повязки и за пределы области.