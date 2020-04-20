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ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права

20.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Мы не знаем, с чем была связана пауза в предоставлении статистики в нужном объеме, но, если она не будет предоставлена внутри страны, мы будем получать ее по своим каналам на следующие сутки. Об этом мы договорились», — сообщил Onliner официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права

В последние дни все немного расстроились, что миссия ВОЗ покинула Беларусь: ни с чем иным перебои с поставкой оперативных данных не связывали. Хотя это могло быть простое совпадение. Нерегулярное время, формат и широта предоставляемых данных заставили волноваться и офис ВОЗ. Сегодня они получили огромное количество звонков, будто скорость представления информации — их дело. Но по стране, очевидно, летают тени недоверия. И они точно, как принято говорить, рукотворные.

ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права

Вот комментарий Батыра Бердыклычева, который мы получили за несколько минут до обнародования Минздравом свежих данных: «Надлежащее информирование и эффективное взаимодействие с населением является одним из наиболее важных вмешательств при осуществлении ответных мер на распространение COVID-19.

ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права

В техническом руководстве ВОЗ по вопросам коммуникации в условиях эпидемии COVID-19 подчеркивается, что открытое, регулярное и активное информирование населения и лиц из групп риска и взаимодействие с ними помогают устранить путаницу и избежать недоразумений, позволяют свести к минимуму слухи и недопонимание, которые подрывают эффективность ответных действий и могут привести к дальнейшему распространению болезни. В этом документе, среди прочего, рекомендуется предоставлять информацию населению на регулярной основе, в идеале каждый день в одно и то же время. Важно, чтобы предоставляемая информация содержала четкие и понятные данные о новых случаях и смертельных исходах. Страна также может предоставлять дополнительную информацию, которую сочтет полезной, как, например, данные по заболеваемости и смертности по регионам и половозрастной структуре, количество пациентов, находящихся в критическом состоянии.

ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права

В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 г.), которые являются юридически обязательным документом международного права, каждая страна обязана в течение 24 часов информировать ВОЗ о числе новых случаев заболевания и умерших, а также об общем числе случаев COVID-19 и смертельных исходов с начала эпидемии. Последние данные по количеству случаев заболевания были представлены страной в пятницу 17 апреля по состоянию на 16 апреля 2020 года. По данному вопросу мы находимся в контакте с Министерством здравоохранения, и сегодня были получены обновленные данные за предыдущие дни. Полученная информация будет отражена на официальном сайте ВОЗ в течение 24 часов».

На всякий случай, если из рекомендаций опять будет выдернут тот цвет, который стране к лицу: через сутки информация о статистике заболевания коронавирусом в Беларуси будет появляться вот здесь. С обязательными общими случаями, приростом новых случаев и случаями летальных исходов в сутки.

 
 
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  «Мы не знаем, с чем была связана пауза в предоставлении статистики в нужном объеме, но, если она не будет предоставлена внутри страны, мы будем получать ее по...
 
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