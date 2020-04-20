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ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права
20.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Мы не знаем, с чем была связана пауза в предоставлении статистики в нужном объеме, но, если она не будет предоставлена внутри страны, мы будем получать ее по своим каналам на следующие сутки. Об этом мы договорились», — сообщил Onliner официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
В последние дни все немного расстроились, что миссия ВОЗ покинула Беларусь: ни с чем иным перебои с поставкой оперативных данных не связывали. Хотя это могло быть простое совпадение. Нерегулярное время, формат и широта предоставляемых данных заставили волноваться и офис ВОЗ. Сегодня они получили огромное количество звонков, будто скорость представления информации — их дело. Но по стране, очевидно, летают тени недоверия. И они точно, как принято говорить, рукотворные.
Вот комментарий Батыра Бердыклычева, который мы получили за несколько минут до обнародования Минздравом свежих данных: «Надлежащее информирование и эффективное взаимодействие с населением является одним из наиболее важных вмешательств при осуществлении ответных мер на распространение COVID-19.
В техническом
В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 г.), которые являются юридически обязательным документом международного права, каждая страна обязана в течение 24 часов информировать ВОЗ о числе новых случаев заболевания и умерших, а также об общем числе случаев COVID-19 и смертельных исходов с начала эпидемии. Последние данные по количеству случаев заболевания были представлены страной в пятницу 17 апреля по состоянию на 16 апреля 2020 года. По данному вопросу мы находимся в контакте с Министерством здравоохранения, и сегодня были получены обновленные данные за предыдущие дни. Полученная информация будет отражена на официальном сайте ВОЗ в течение 24 часов».
На всякий случай, если из рекомендаций опять будет выдернут тот цвет, который стране к лицу: через сутки информация о статистике заболевания коронавирусом в Беларуси будет появляться вот
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ВОЗ о статистической белорусской паузе: предоставление информации гарантируется юридически обязательным документом международного права
«Мы не знаем, с чем была связана пауза в предоставлении статистики в нужном объеме, но, если она не будет предоставлена внутри страны, мы будем получать ее по...
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