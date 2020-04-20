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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые: риск заболеть COVID-19 у детей минимальный Дети в меньшей степени подвержены коронавирусной инфекции. К такому заключению после эпидемии в стране пришли китайские медики. По их наблюдениям, только 1 из 100...

Дети в меньшей степени подвержены коронавирусной инфекции. К такому заключению после эпидемии в стране пришли китайские медики. По их наблюдениям, только 1 из 100 детей, которые контактировали с больными COVID-19, подвергся инфицированию. Этот вывод был сделан по итогам обследования без малого 800 младенцев, детей и подростков в возрасте до 15 лет. Причем, у всех заболевание протекало в легкой форме.Выводы китайских коллег подтверждают американские и европейские специалисты, работающие с детьми.Российские ученые согласны со специалистами Европы и США. Риск заболеть для детей очень невелик, хотя и не равен нулю.