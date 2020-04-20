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Ученые: риск заболеть COVID-19 у детей минимальный
20.04.2020 21:39 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДети в меньшей степени подвержены коронавирусной инфекции. К такому заключению после эпидемии в стране пришли китайские медики. По их наблюдениям, только 1 из 100 детей, которые контактировали с больными COVID-19, подвергся инфицированию. Этот вывод был сделан по итогам обследования без малого 800 младенцев, детей и подростков в возрасте до 15 лет. Причем, у всех заболевание протекало в легкой форме.
Выводы китайских коллег подтверждают американские и европейские специалисты, работающие с детьми.
Хиллари Бэбкок, врач детского госпиталя в г. Сент-Луис (США): "В связи с тем, что коронавирус стремительно распространяется, и это уже привело к возникновению на планете эпидемии, многие интересуются, как обезопасить своих детей? Надо принимать во внимание, что симптомы COVID-19 у детей проявляются в гораздо менее серьезной форме. Вполне вероятен вариант, когда ребенок не обнаруживает никаких проявлений болезни, но является ее переносчиком. Для того, чтобы обезопасить детей, я рекомендую принимать те же меры, которые мы практикуем для предотвращения заражения обычным сезонным гриппом".
Российские ученые согласны со специалистами Европы и США. Риск заболеть для детей очень невелик, хотя и не равен нулю.
Николай Филатов, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН: "Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Эти контингенты не болеют, они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет".
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Дети в меньшей степени подвержены коронавирусной инфекции. К такому заключению после эпидемии в стране пришли китайские медики. По их наблюдениям, только 1 из 100...
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