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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медицинская экипировка. О нюансах работы врачей в спецкостюмах в студии "Панорамы" Сегодня медикам действительно приходится непросто. И не только от большого объема работы. Помощь пациентам с коронавирусом врачи оказывают в противочумных...

Сегодня медикам действительно приходится непросто. И не только от большого объема работы. Помощь пациентам с коронавирусом врачи оказывают в противочумных костюмах, которые так или иначе сковывают движения. Да и работать в такой спецодежде приходится по 6-8 часов кряду. При этом снять костюм и утолить жажду или перекусить просто так не получится.Нюансы знает. Мой коллега примерил на себе врачебную экипировку в студии