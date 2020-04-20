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Медицинская экипировка. О нюансах работы врачей в спецкостюмах в студии "Панорамы"
20.04.2020 21:39 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня медикам действительно приходится непросто. И не только от большого объема работы. Помощь пациентам с коронавирусом врачи оказывают в противочумных костюмах, которые так или иначе сковывают движения. Да и работать в такой спецодежде приходится по 6-8 часов кряду. При этом снять костюм и утолить жажду или перекусить просто так не получится.
Нюансы знает Александр Хоровец. Мой коллега примерил на себе врачебную экипировку в студии
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Сегодня медикам действительно приходится непросто. И не только от большого объема работы. Помощь пациентам с коронавирусом врачи оказывают в противочумных...
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