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Нефть ушла в рекордный минус. Что теперь будет?

21.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые упала до отрицательного значения и далее — 55 долларов за баррель пришлось доплатить, чтобы ее купили.

Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной — минус $55 за баррель на 21:40 по Москве, хотя еще в начале торгового дня составляла $18.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 18,58%, до 20,38 доллара за баррель, на Brent — на 9,44%, до 25,43 доллара за баррель.

Такие цены результат того, что вторник — последний день продажи этой нефти, а хранить ее негде из-за рухнувшего из-за пандемии спроса, и хранилища уже практически заполнены, сообщает Прайм.

«Сейчас нет свободных хранилищ. Ситуация уникальная»,— пояснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.— Дальние фьючерсы на нефть учитывают сделку ОПЕК+ и восстановление спроса, соответственно они "живут" в условиях отсутствия такого перепроизводства, поэтому на них и цены выше».

При этом эксперты прогнозируют заполнения всех хранилищ в мае, а также ожидают «резкие колебания у текущих уровней», а затем длительный период восстановления, пишет «Коммерсант».

Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость одного барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5. В апреле страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти.

В свою очередь, Беларусь договорилась о поставках из России нефти за 4 доллара за баррель в апреле и сохранила альтернативных поставщиков (по довольно высокой цене). Однако в сегодняшних условиях перспективы нефтепеработки выглядят туманно.

 
 
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Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые упала до отрицательного значения и далее — 55 долларов за баррель пришлось доплатить, чтобы ее купили.
 
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