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Предприятия и частные компании помогают врачам в борьбе с коронавирусом

20.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Предприятия и частные компании помогают врачам в борьбе с коронавирусом

В борьбе с инфекцией крайне важна не только диагностика, но и поддержка! И всё больше небезразличных людей готовы оказать помощь врачам.  Уже более пяти миллионов рублей и почти 80 тысяч евро поступило на благотворительный счёт Минздрава. Его создали для поддержки в борьбе с распространением коронавируса. Средства идут на закупку защитных средств, наборы реагентов для выявления COVID-19, медтехнику и препараты. Нашлись и те, кто готов сразу доставить всё самое необходимое медикам. Подключились предприятия и частные компании. В данной ситуации любой вклад жизненно важен! 

Многотонные фуры заезжают на склад «Белмедтехники». Внутри груз медицинского назначения – в буквальном смысле весомый вклад внесли белорусские программисты. Такие нужные сейчас, в непростое время, медицинские материалы закупили и доставили Минздраву две крупные IT-компании.

Внутри около 700 тысяч фильтрующих масок высокого класса защиты, изготовленных ведущим мировым производителем. Такие респираторы Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать именно в условиях борьбы с особо опасными инфекциями.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Это средства защиты, которые сегодня остро необходимы, быстро расходуются в связи с ростом эпидемии. Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны и так выражают свою жизненную позицию, когда государство тратит огромные средства, они подставляют плечо помощи».

Как говориться, с одних колес на другие – полученные респираторы на складе не задержатся. Уже в ближайшее время средства защиты поступят в больницы, где проходят лечение пациенты с COVID-19. И в этой борьбе бок о бок с врачами идёт всё больше неравнодушных. В стороне не остался и бизнес. Здесь понимают термин социальная ответственность в его истинном значении. Как и должно быть.

Марья Янукович, заместитель главного врача Минского областного противотуберкулезного диспансера: «Одной из наиболее важных задач является защита медицинских работников для того, чтобы мы могли полноценно оказать помощь людям, которые в этом наиболее нуждается. Для того, чтобы мы могли в любой день, в любое время приступить к оказанию медицинской помощи». 

Осознавая всю важность работы врачей, предприятия и компании оказывают всевозможную поддержку тем, кто на передовой ведёт борьбу. Кто-то взялся за нитки и иголки и стал шить маски, перестроив производство под нужды здравоохранения. А кто-то помогает всем, чем богат.

Внушительный и финансовый вклад! Так, на благотворительный счет Минздрава уже поступило более пяти с половиной миллионов рублей и 170 тысяч евро. Эти средства идут на закупку специальных средств защиты и медтехники. Это сегодня самое необходимое!   

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи: «В РНПЦ микробиологии выделили средства для тестирования COVID-19, для их лабораторной диагностики. В антидопинговую лабораторию – тоже для тестирования были выделены средства. Средства выделялись на УП “Медтехники“ для закупки респираторов. Для приобретения защитной одежды, масок». 

Свой вклад в борьбу с эпидемией уже внесли более 50 резидентов Парка высоких технологий. На специальный счет они перечислили свыше двух миллионов рублей. На самом деле, помощь неоценимая! Меценатами стали не только крупные компании, но и малый бизнес. Сумма платежей тоже разная – от 10 тысяч рублей до полумиллиона.  

Сейчас каждый делает то, что в его силах! Ученые работают над вакциной, врачи спасают жизни, бизнес помогает рублем. Совершенно очевидно, что только сообща можно решить эту проблему.

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В борьбе с инфекцией крайне важна не только диагностика, но и поддержка! И всё больше небезразличных людей готовы оказать помощь врачам.  Уже более пяти миллионов...
 
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