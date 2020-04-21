ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Озил и еще 2 игрока «Арсенала» не согласны снизить зарплату на 12,5%. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю

21.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Месут Озил выступает против инициативы «Арсенала» по снижению зарплат футболистов и тренеров, утверждает Daily Mail.

Лондонцы сегодня объявили о добровольном соглашении с игроками и тренерским штабом по поводу урезания зарплат на 12,5% в течение года.

Однако 31-летний немец, получающий больше всех в клубе – 350 тысяч фунтов в неделю, и еще два игрока до сих пор не убеждены в том, что необходимо идти на такие меры.

Как сообщает Daily Mail, с Озилом будут проведены индивидуальные переговоры. Немец дал понять, что он может пойти на отказ от части зарплаты, но сперва хотел бы лучше понять влияние пандемии коронавируса на финансовое положение клуба.

Агент Озила отказался от комментариев. «Арсенал» также не стал общаться с журналистами, сославшись на то, что зарплаты – это личное дело футболистов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Месут Озил выступает против инициативы «Арсенала» по снижению зарплат футболистов и тренеров, утверждает Daily Mail.Лондонцы сегодня объявили о...
 
Новости дня
Новости
 
Впервые уменьшилось число заражённых коронавирусом в Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика