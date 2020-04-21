Озил и еще 2 игрока «Арсенала» не согласны снизить зарплату на 12,5%. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Месут Озил выступает против инициативы «Арсенала» по снижению зарплат футболистов и тренеров, утверждает Daily Mail.

Лондонцы сегодня объявили о добровольном соглашении с игроками и тренерским штабом по поводу урезания зарплат на 12,5% в течение года.

Однако 31-летний немец, получающий больше всех в клубе – 350 тысяч фунтов в неделю, и еще два игрока до сих пор не убеждены в том, что необходимо идти на такие меры.

Как сообщает Daily Mail, с Озилом будут проведены индивидуальные переговоры. Немец дал понять, что он может пойти на отказ от части зарплаты, но сперва хотел бы лучше понять влияние пандемии коронавируса на финансовое положение клуба.

Агент Озила отказался от комментариев. «Арсенал» также не стал общаться с журналистами, сославшись на то, что зарплаты – это личное дело футболистов.