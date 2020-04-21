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Озил и еще 2 игрока «Арсенала» не согласны снизить зарплату на 12,5%. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю
21.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Лондонцы сегодня
Однако 31-летний немец, получающий больше всех в клубе – 350 тысяч фунтов в неделю, и еще два игрока до сих пор не убеждены в том, что необходимо идти на такие меры.
Как сообщает Daily Mail, с Озилом будут проведены индивидуальные переговоры. Немец дал понять, что он может пойти на отказ от части зарплаты, но сперва хотел бы лучше понять влияние пандемии
Агент Озила отказался от комментариев. «Арсенал» также не стал общаться с журналистами, сославшись на то, что зарплаты – это личное дело футболистов.
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Озил и еще 2 игрока «Арсенала» не согласны снизить зарплату на 12,5%. Немец получает 350 тысяч фунтов в неделю
Полузащитник Месут Озил выступает против инициативы «Арсенала» по снижению зарплат футболистов и тренеров, утверждает Daily Mail.Лондонцы сегодня объявили о...
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