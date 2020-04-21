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Рынок корпоративных облигаций Беларуси обвалился в марте на фоне пандемии коронавируса

21.04.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рынок корпоративных облигаций Беларуси, динамично росший все последние годы, в марте рухнул сразу на 95% в финансовом объеме. На фоне пандемии коронавируса практически никто из крупных игроков не решился прибегнуть к данному виду заимствований.

Согласно данным Министерства финансов, в первом квартале 2020 года белорусскими эмитентами было зарегистрировано 35 новых выпусков корпоративных облигаций (без учета жилищных) на сумму 403,5 млн долларов в эквиваленте. При этом если в 2019 году белорусский рубль на рынке занял твердую доминирующую позицию, то в 2020 году он опять начал ее терять.

Так по итогам 2019 года на белорусский рубль пришлось около 65% от всего объема выпущенных облигаций. За первый квартал 2020 года из 403 млн долларов размещенных облигаций, в белорусских рублях было номинировано меньше половины – 175 млн долларов в эквиваленте (427, 5 млн рублей), что составляет всего 43% от всех выпусков. Иными словами, всего за квартал белорусский рубль потерял чистых 12% рынка. Эмитенты опять стали больше полагаться на доллар и евро, на которые пришлось 56% от всех выпущенных облигаций. Но главный тренд рынка заключается все же не в этом.

Всего за первый квартал 2020 года, без учета жилищных облигаций, было зарегистрировано 35, из которых только 8 выпусков, пришлось на март. Причем, практически все мартовские выпуски были зарегистрированы в начале месяца, то есть, до вспышки эпидемии коронавируса в Беларуси. Проще говоря, уже по количеству зарегистрированных выпусков отчетливо видно, что рынок начал падать. Это падение еще отчетливее видно по объемам номинированных бумаг.

Если за январь-февраль было номинировано корпоративных облигаций на 392,8 млн долларов в эквиваленте, то за март – всего на 10,2 млн долларов. Иными словами, если бы не вспышка коронавируса, по итогам 2020 года рынок вырос бы приблизительно на 60%.

До коронавируса было множество эмиссий, которые исчислялись десятками, а то и сотнями миллионов рублей или долларов. А вот после вспышки инфекции, в основном регистрировались маленькие эмиссии на 50, 200, 300 тыс. долларов. Большинство компаний, которые готовились выйти на рынок со своими облигациями в марте, просто отказались от задуманного, так как банально не могли знать, как бизнес будет чувствовать себя в новых условиях. Отсюда и падение объемного показателя практически на 95%.

С одной стороны, итоги апреля 2020 года должны быть еще хуже. Но с другой, текущий месяц помимо значительного роста заболеваемости принес с собой и некоторое понимание того, что происходит с белорусским бизнесом. На помощь государства никто особо рассчитывать не может, банки также вряд ли дадут много кредитов тем компаниям, которые серьезно просели в выручке из-за коронавируса, поэтому выпуск корпоративных облигаций может стать той единственной соломинкой, за которую захотят ухватиться очень многие. Однако, это действительно будет соломинка, поскольку вряд ли стоит ожидать значительного спроса на эти облигации как со стороны физических лиц, так и юридических. В любом случае, ситуация на рынке корпоративных облигаций должна окончательно прояснить до конца второго квартала. Вот тогда и станет понятно, кого бумаги вытащили из болота, а кого, напротив, утопили.

 
 
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Рынок корпоративных облигаций Беларуси, динамично росший все последние годы, в марте рухнул сразу на 95% в финансовом объеме. На фоне пандемии коронавируса...
 
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