Коронавирус в Беларуси и мире – сколько людей умерли и заразились на 21 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Всего в мире выявили более 2 млн 400 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 21 апреля 2020-го.

Коронавирус сегодня истребляет человечество бешеными темпами. Только за последние сутки от опасной уханьской заразы в мире погибли 5000 человек.

Эта история тянется с конца 2019 года – коронавирус Covid-19 начал распространятся от вспышки в столице китайской провинции Хубэй и очень быстро стал пандемией.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 21 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 апреля в мире медики выявили 2 468 733 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 782 159 заражений – в США.

645 099 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 169 794 человек.



статистика на 21 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Топ-10 стран, в которых больше всего смертей от коронавируса:

США – 41 575 смертей, Италия – 24 114 смертей, Испания – 20 852 смерти, Франция – 20 265 смертей, Великобритания – 16 509 смертей, Бельгия – 5 828 смерти, Иран – 5 209 смертей, Германия – 4 706 смерти, Китай – 4 636 смерти, Нидерланды – 3 751 смерти.

Топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего случаев коронавируса:

США – 782 159 случаев, Испания – 200 210 случаев, Италия – 181 228 случаев, Франция – 156 479 случаев, Германия – 146 653 случаев, Великобритания – 125 851 случаев, Турция – 90 980 случаев, Китай – 83 817 случаев, Иран – 83 505 случаев, Россия – 47 121 случаев.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 21 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля

В Беларуси на 21 апреля зарегистрировано 6 264 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 21 апреля

Общее число инфицированных за последние сутки увеличилось на 457.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 51. Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

"В особом внимании специалистов" нуждаются 92 человека – они имеют тяжелые заболевания.

Кроме того, за последние сутки из стационаров было выписано 514 человек – это контактные лица и пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

«Ситуацию мы по-прежнему оцениваем как контролируемую. Понятно, что эпидпроцесс развивается, многие граждане по-прежнему выезжают за пределы страны, количество завозных случаев увеличивается», – сказал министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси уже проведены 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день 25 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси на 21 апреля

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам:

Минск – 3023 случая

Витебская область – 1504

Минская область – 789

Могилевская область – 265

Гомельская область – 322

Брестская область – 185

Гродненская область – 176

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Минздрав разработал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси разработало рекомендации по захоронению умерших от коронавируса.





В документе перечисляются меры предосторожности, которые нужно предпринимать при выдаче тела, прощании и похоронах.

Кремация не является обязательной. Перед выдачей тело умершего дезинфицируется, бальзамирование не рекомендуется. Похороны проводятся в день выдачи тела. На церемонии прощания рекомендуется минимизировать количество присутствующих.

Гроб может быть и открытым, и закрытым. Прикасаться к умершему, целовать его нельзя. Более того, нужно соблюдать дистанцию (не менее метра от умершего). После церемонии нужно тщательно вымыть руки с мылом, продезинфицировать антисептиком. А тем люди, которые опускают гроб в могилу, должны иметь защитные маски и перчатки.

Минздрав подчёркивает, что Всемирная организация здравоохранения свидетельствует, что тела умерших от коронавируса не являются источником инфекции (таких случаев пока не зафиксировано). Однако исследования продолжаются, поэтому рекомендовано применять дополнительные меры предосторожности до того времени, пока не появится дополнительная информация.

Люди или экономика: историк объяснил, чем жертвовать в борьбе с Ковид-19

Правильную модель борьбы с коронавирусом изобрели и опробовали в США.





Вводить карантин и спасать людей или спасать экономику за счет людских жизней – какой вариант историческая практика указывает как более верный, пояснил эксперт.

Правильную модель в борьбе с коронавирусом выбрал Запад. Ранее США уже опробовали ее во время пандемии испанки – и тогда она доказала свою эффективность.

Во время любых эпидемий в приоритете должна быть жизнь человека, а не экономика, пояснил российский историк Андрей Зубов. Всё, что разрушено – можно восстановить, а воскресить человека – нельзя.

"Во время испанки сто лет тому назад в США были два варианта отношения к пандемии. Отдельные штаты решили сохранить экономику и не вводили строгий карантин. А другие сохранили людей даже ценой разрушения хозяйства, но когда пандемия закончилась, они быстро восстановили промышленность", – заверил историк.

Он подчеркнул, что кризис был намного разрушительнее там, где погибло больше людей.

"Сейчас Запад тоже как бы махнул на экономику и в первую очередь заботится о сохранении людей. Это правильная модель", – резюмировал эксперт.

Китай совершил мощный прорыв в борьбе с коронавирусом

Вакцина от Ковид-19 успешно прошла испытания – дело за малым.





Коронавирус скоро будет побежден, уверены китайские медики. Вакцина от Ковид-19 успешно прошла испытания, заявили в Китае.

Речь пока идет об испытаниях на крысах, мышах и обезьянах – но испытания на добровольцах китайцы готовы начать в самое ближайшее время. Пока же результаты опытов на животных они обнародовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Полученная вакцина, судя по обнародованным данным, помогает вырабатывать антитела, которые в свою очередь нейтрализуют как минимум 10 различных штаммов коронавируса.

Как результат – данная вакцина "частично или полностью защитила обезьян от заражения Ковид-19".

Введение даже небольших доз вакцины существенно снижает остроту симптомов болезни, а двойная доза – полностью защитила макак от вируса.

Более того, вакцина помогает приобретать иммунитет от коронавируса, заверили ученые.

Побочные эффекты вакцины пока не обнаружены.