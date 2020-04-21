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Вернувшаяся статистика от Минздрава, что там в школе и цена нефти со знаком минус - все за вчера

21.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера впервые в истории цена нефти марки WTI стала отрицательной. Это значит, что продавцы стали доплачивать покупателям за поставку сырья. Одна из причин — нехватка места в американских нефтехранилищах. В удивительные времена мы с вами все-таки живем. Рассказываем, что еще происходило вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Минздрав передумал и решил все-таки озвучивать статистику о заболевших коронавирусом с начала вспышки (вот здесь объясняем, почему это так важно для нас всех). Прирост за три дня — около 1,5 тысячи, число умерших выросло до 51. Минздрав также выпустил инструкцию, как хоронить умерших от COVID-19. Известно, что среди умерших Витебске умерла 41-летняя медсестра: у нее была пневмония с коронавирусом">есть медики — в Витебске умерла 41-летняя медсестра, у нее была пневмония с подтвержденным коронавирусом.
  • В редакцию портала обратились коллеги 59-летнего минчанина. Они просят откликнуться возможных доноров плазмы, которые переболели коронавирусом, чтобы помочь своему товарищу. Он сейчас в 10-й больнице на ИВЛ с подтвержденным COVID-19.
  • А вот что происходит с коронавирусом в мире: в Украине число заразившихся за сутки снижается уже несколько дней подряд. Положительную динамику также фиксируют в Италии и Испании. Во многих странах мира смягчают карантин, однако глава ВОЗ отмечает, что это не говорит о конце эпидемии. А вот здесь рассказываем, в каких странах вообще отрицают коронавирус или не воспринимают его всерьез.
  • Несмотря на пандемию коронавируса, Александр Лукашенко продолжает активно ездить по стране. Узнали, какие дополнительные меры безопасности предпринимают в местах, куда приезжает президент.


  • И еще немного про коронавирус и экономику. О том, как Китай быстро победил эпидемию, какие Беларуси нужны чиновники и почему и сейчас китайские компании в Беларуси ежедневно отчитываются на родину не о выручке, а о температуре работников, нам рассказал Кирилл Рудый — самый известный экономист и идейный вдохновитель либералов-реформаторов, экс-посол Беларуси в Китае и экс-советник президента.
  • Министерство обороны ответило на петицию, в которой белорусы требовали отменить военный парад, запланированный в Минске на 9 Мая (спойлер — отменять ничего не собираются).
  • Трамп назвал кандидата на пост посла США в Беларуси после 12-летнего перерыва.
  • Примерно каждый третий пришел на уроки — так министерство образования оценило начало четвертой четверти. Мы тоже посмотрели, как возвращались с каникул дети в городе и в деревне: понаблюдали за этим у элитной столичной гимназии № 16 и у сельской школы в агрогородке Александрия, на малой родине президента. А родители детей, которые пошли на занятия, рассказали, как сейчас организован учебный процесс и нужно ли школьникам все время носить маски. Будут ли ставить в журналах посещаемости пропуски тем, кто решил заниматься дистанционно, в Минобразования еще не решили, но сообщили, что детей могут аттестовать по итогам оценок за три четверти.


  • Импортеры и торговые сети не довольны вмешательством властей в ценообразование. Только они вздохнули после отмены постановления об ограничении роста цен 0,5% в месяц, как появился новый документ. Разбирались, что это за документ, ведь касается он самых популярных товаров — от свежей рыбы и мяса до яиц, кофе и картошки. К слову, за последнюю неделю темпы роста цен на продукты, которые входят в продуктовую корзину для определения бюджета прожиточного минимума, снизились в 7 с лишним раз.
  • А в Европе бастовали (или пытались) дальнобойщики: работники одной из крупнейших фирм узнали о снижении зарплат. Среди водителей были и белорусы — говорят, что теперь им нет смысла работать на заграничного нанимателя.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Для тех, кто решил бороться с кризисом на своих дачных сотках, но не знает, как это делать — очередная порция ликбеза. В этот раз рассказываем про клубнику: что нужно сделать сейчас, чтобы есть ягоды все лето.


  • Новый герой в нашем проекте «Не (маленький) человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Это ассенизатор Виталий, который искренне не понимает, почему должен стесняться своей работы, а то что в бочке, ласково и с юмором называет «вкусняшками».
  • Ну и наконец расскажем вам историю про петуха Майка, который полгода прожил без головы и в буквальном смысле стал популярным без мозгов.

О СПОРТЕ

  • Пятый тур чемпионата Беларуси по футболу стал богатым на решения судей, которые повлияли на исходы матчей. Самый яркий момент случился в Витебске, когда судья удалил двух центральных защитников брестского «Динамо» и назначил пенальти. Тот матч чемпионы проиграли благодаря этому эпизоду.
  • А тем временем болельщики по всему миру ждут возобновления любимых турниров после приостановки из-за пандемии коронавируса, но не стоит надеяться, что сразу после снятия жестких ограничений в странах спорт вернется в прежнем виде. Вот к чему нужно готовиться.
  • Канадский голкипер Кевин Лаланд недавно был на заметных ролях в белорусском хоккее. Пять лет он выступал за минское «Динамо», а после принятия гражданства нашей страны защищал цвета сборной на четырех чемпионатах мира. Увы, карьера Лаланда получилась недолгой: уже в 30 лет из-за проблем со здоровьем он вынужден был завершить выступления. Вот что Кевин рассказывает о нынешней жизни.
  • Чем пестрит инстаграм топовых спортсменов (и их семей) в самоизоляции? Оказывается, там много нового контента, семейных портретов и даже высокой моды. Собрали для вас самое интересное.


Все новости понедельника, 20 апреля

Кстати, о соцсетях: в Великобритании новый тренд — чтобы поднять себе настроение британки достают из шкафов свадебные платья, примеряют их и выкладывают фото. Мол, мы еще можем в них влезть! А чтобы вам (и нам) было легче поверить, что жизнь продолжается, ловите фотографии красоты из Ботанического сада (тем более, к четвергу вернется тепло). Берегите себя и будьте здоровы.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вчера впервые в истории цена нефти марки WTI стала отрицательной. В удивительные времена мы с вами все-таки живем. Рассказываем, что еще происходило вчера.
 
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