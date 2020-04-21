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Турция готовится к открытию туристического сезона

21.04.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Турция готовится к открытию туристического сезона

Министр отметил, что в конце апреля или начале мая скорее всего произойдет переломный момент в распространении коронавируса. Он предположил, что к концу весны начнет расти активность во внутреннем туризме. Такого же мнения придерживаются и отельеры Турции.

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Турция готовится к открытию туристического сезона

Сурури Чорабатыр, глава федерации отельеров Турции:
В конце мая – начале июня, надеемся, что мы начнём сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клиентов.

Турция готовится к открытию туристического сезона


Сейчас в стране проводятся различные меры по борьбе с последствиями от COVID-19 для туристической сферы. В частности, будет внедряться сертификационная система для областей, в которых нет случаев заражения. Напомним, Турция отменила все международные рейсы 27 марта из-за эпидемии коронавируса.

Люди в материале: Сурури Чорабатыр

 
 
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Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты...
 
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