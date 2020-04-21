|
Турция готовится к открытию туристического сезона
21.04.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр отметил, что в конце апреля или начале мая скорее всего произойдет переломный момент в распространении коронавируса. Он предположил, что к концу весны начнет расти активность во внутреннем туризме. Такого же мнения придерживаются и отельеры Турции.
Сурури Чорабатыр, глава федерации отельеров Турции:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)