Турция готовится к открытию туристического сезона

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турция назвала сроки открытия туристического сезона. Профильное министерство считает, что жители страны могут начать поездки на местные курорты уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Министр отметил, что в конце апреля или начале мая скорее всего произойдет переломный момент в распространении коронавируса. Он предположил, что к концу весны начнет расти активность во внутреннем туризме. Такого же мнения придерживаются и отельеры Турции.

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Сурури Чорабатыр, глава федерации отельеров Турции:

В конце мая – начале июня, надеемся, что мы начнём сезон. Но это будет сделано лишь при полной стабилизации ситуации по вирусу как в нашей стране, так и в странах, которые отправляют нам клиентов.







Сейчас в стране проводятся различные меры по борьбе с последствиями от COVID-19 для туристической сферы. В частности, будет внедряться сертификационная система для областей, в которых нет случаев заражения. Напомним, Турция отменила все международные рейсы 27 марта из-за эпидемии коронавируса.