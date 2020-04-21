В Великобритании собак научат определять коронавирус по запаху

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Глава департамента по контролю за болезнями, профессор Джеймс Логан уточнил, что данных о специфическом запахе коронавируса пока нет:

— Мы знаем, что человеческие тела начинают пахнуть по-другому под влиянием респираторных заболеваний. Если COVID-19 не исключение в этом плане, то собаки могут помочь нам в диагностике.

Эксперты школы и ученые Даремского университета уже разработали учебную программу для собак, после прохождения которой животные смогли находить больных малярией. Наработки лягут в основу курса по определению коронавируса. Кстати, собаки также способны различать температурные изменения тела человека.

В случае успеха программы специально обученные четвероногие смогут работать в аэропортах и железнодорожных вокзалах, предотвращая появление новых очагов болезни.