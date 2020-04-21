В России провели онлайн-митинг против самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Жители Ростова-на-Дону проверил виртуальный митинг против введенного местными властями режима самоизоляции. Причем все вопросы к правительству области они написали в приложении «Яндекс.Навигатор». Скриншоты выложило сообщество в «ВКонтакте» «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».







Как пишут «Ведомости», недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь.

Жители оставляли в приложении комментарии с вопросами «Хотим есть, что делать» и «Чем платить ипотеку». Позже подобные скопления комментариев возле зданий областных правительств на онлайн-карте были зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.

Представитель « Яндекс .Навигатора» сказал «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются, сообщил. «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал он.