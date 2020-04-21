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В России провели онлайн-митинг против самоизоляции
21.04.2020 10:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Ростова-на-Дону проверил виртуальный митинг против введенного местными властями режима самоизоляции. Причем все вопросы к правительству области они написали в приложении «Яндекс.Навигатор». Скриншоты
Как
Жители оставляли в приложении комментарии с вопросами «Хотим есть, что делать» и «Чем платить ипотеку». Позже подобные скопления комментариев возле зданий областных правительств на онлайн-карте были зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.
Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.
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