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В России провели онлайн-митинг против самоизоляции

21.04.2020 10:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Ростова-на-Дону проверил виртуальный митинг против введенного местными властями режима самоизоляции. Причем все вопросы к правительству области они написали в приложении «Яндекс.Навигатор». Скриншоты выложило сообщество в «ВКонтакте» «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».


Как пишут «Ведомости», недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь.

Жители оставляли в приложении комментарии с вопросами «Хотим есть, что делать» и «Чем платить ипотеку». Позже подобные скопления комментариев возле зданий областных правительств на онлайн-карте были зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.

Представитель «Яндекс.Навигатора» сказал «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются, сообщил. «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал он.

 
 
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Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане,...
 
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