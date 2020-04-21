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Горецким медикам передали дезсредства и контейнеры для белья

21.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Активисты районной организации Белорусского союза женщин передали в горецкую больницу гигиенические дезсредства и контейнеры для белья, о которых врачи просили в предыдущий визит участников акции «Спасибо Медикам».

 

Горецким медикам передали дезсредства и контейнеры для белья

 

Смотрите также:

Белорусский союз женщин помогает горецким медикам


 
 
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  Активисты районной организации Белорусского союза женщин передали в горецкую больницу гигиенические дезсредства и контейнеры для белья, о которых врачи...
 
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