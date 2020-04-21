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Горецким медикам передали дезсредства и контейнеры для белья
21.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Активисты районной организации Белорусского союза женщин передали в горецкую больницу гигиенические дезсредства и контейнеры для белья, о которых врачи просили в
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Активисты районной организации Белорусского союза женщин передали в горецкую больницу гигиенические дезсредства и контейнеры для белья, о которых врачи...
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