«Часто предприниматели ориентируются на чрезмерно оптимистичные сценарии, а потом начинаются кассовые разрывы». Директор консалтинговой компании рассказал, какие ошибки годами совершает белорусский бизнес

Источник материала: ProBusiness



Олег Ильин.

На днях консалтинговой компании ASER исполнилось 10 лет. За время ее работы на белорусском рынке многое изменилось, поэтому «Про бизнес» поговорил с директором компании Олегом Ильиным о том, какие особенности белорусских предпринимателей удалось заметить за десятилетие, какие ошибки бизнес совершает годами, а также почему так происходит.

«Собственники и топ-менеджеры хотят иметь еще одно мнение при принятии сложных решений»

— Как изменилась компания и запросы бизнеса за эти 10 лет?

— Мне кажется, что белорусский бизнес за последние 10 лет повзрослел и запросы, соответственно, тоже повзрослели. Консалтинг является зеркалом бизнеса. Мы, пожалуй, первыми ощущаем спад или рост инвестиционной привлекательности, избытка или дефицита финансирования, конъюнктуры на внешних рынках. Если 10 лет локомотивной услугой в нашей компании была разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, то сегодня к нам приходят больше за управленческими бизнес-планами. Собственники и топ-менеджеры хотят иметь еще одно мнение при принятии сложных решений. Это может касаться вопросов развития, инвестиционных проектов или выхода на новые ниши и рынки.

— Что можно считать самым большим достижением ASER за это время и почему?

— Самое большое достижение — мы стали международной консалтинговой сетью. Наши региональные офисы, помимо Беларуси, теперь есть в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и ОАЭ. Создать международную инфраструктуру, найти правильных партнеров, которые готовы под вашим флагом развивать консалтинговый бизнес, — это задача не из легких. Но такая трансформация позволила нам иметь доступ к интересным международным проектам, работать с иностранными банками. Нас это стимулировало, так как очень хотелось сделать работу консультанта в Беларуси интересной. Мне кажется, нам это удалось. Наши аналитики сегодня могут работать над привлечением финансирования в Банке развития Республики Беларусь под какой-нибудь инвестиционных проект, а завтра делать финансовую модель чемпиона Казахстана по футболу или разрабатывать стратегию развития горнорудного производства в Кыргызстане.





— Что удалось понять о белорусском бизнесе за эти 10 лет? Например, предложите топ-5 особенностей наших компаний и наших предпринимателей.

— Белорусский бизнес — это чемпион по устойчивости и адаптации к внешним вызовам. Я всегда горжусь белорусскими предпринимателями, их успехами на международной арене. Их достаточно много для такой небольшой страны как Беларусь. Из особенностей я бы, во-первых, отметил то, что наши компании расчетливые. Именно поэтому есть спрос на консалтинг. Наш бизнес научился считать бюджеты, финансовые модели, бизнес-планы и, самое главное, делать прогнозы. Во-второх — готовность к изменениям. В-третьих — наличие определенной инерции. Некоторые процессы и структуры в белорусском бизнесе неповоротливые, что не всегда позволяет ухватиться за открывающиеся возможности. В-четвертых — ориентированность на экспорт. И в-пятых, партнерская надежность: белорусские компании стремятся к долгосрочным отношениям с клиентами и партнерами, что делает их предсказуемыми и стабильными игроками на рынке. Это особенно бросается в глаза после того, как нам удалось поработать на других рынках, например в Центральной Азии.

«Многие компании делают прогнозы, основываясь на краткосрочных успехах или субъективных ожиданиях»

— Какие ошибки чаще всего совершает бизнес в своем позиционировании, продвижении, менеджменте, управлении и финансовом планировании?

— Одна из ключевых ошибок белорусского бизнеса — это переоценка прогнозов и, как следствие, неверные расчеты ожидаемой выручки. Например, это характерно при формировании стратегий и разработки внутренних бизнес-планов. Часто предприниматели ориентируются на чрезмерно оптимистичные сценарии, не учитывая возможные внешние и внутренние риски. Это может включать колебания спроса, изменения в законодательстве, макроэкономические факторы и непредвиденные затраты.

Кроме того, многие компании недостаточно анализируют реальные рыночные тенденции и делают прогнозы, основываясь на краткосрочных успехах или субъективных ожиданиях. В результате бизнес сталкивается с кассовыми разрывами, неэффективным распределением ресурсов и необходимостью срочно корректировать стратегию.





Еще одна распространенная проблема — игнорирование консервативного подхода в бюджетировании. Вместо того, чтобы закладывать резерв на возможные отклонения от плана, компании тратят средства, исходя из завышенных ожиданий по продажам. Это может приводить к нехватке оборотных средств, задержкам в расчетах с партнерами и необходимости срочного привлечения заемного капитала на невыгодных условиях.

Для решения этой проблемы белорусскому бизнесу необходимо более глубоко анализировать рынок, учитывать негативные сценарии и внедрять более взвешенный подход к финансовому планированию. Использование исторических данных, гибкость в бюджетировании и регулярный пересмотр прогнозов помогут избежать неприятных сюрпризов и обеспечить устойчивый рост.

— Почему эти ошибки совершаются на протяжении многих лет и можно ли хоть как-то изменить эту ситуацию?

— Ошибки, связанные с переоценкой прогнозов и неверными расчетами выручки, продолжают повторяться на протяжении многих лет в белорусском бизнесе по нескольким причинам:

Культурная склонность к оптимизму. В бизнес-среде часто встречается желание верить в наилучшие сценарии и надеяться на успешное будущее. Это может быть частью психологической установки, когда наши предприниматели, например, стараются предсказывать успешные результаты, чтобы поддерживать мотивацию команды или удовлетворить ожидания собственников или инвесторов. Недостаток опыта в финансовом планировании. Многие предприниматели, особенно в малом и среднем бизнесе, начинают свою деятельность без достаточного опыта в долгосрочном планировании и бюджетировании. Порой недостаток знаний или опытных специалистов приводит к ошибочным расчетам и неправильно построенным прогнозам. Отсутствие объективных данных. В условиях недостаточной доступности или слабого анализа данных о рынке, экономике и конкурентах предприятия иногда делают прогнозы, опираясь на личные ожидания, а не на объективные факты и цифры. Это особенно актуально для Беларуси, где есть сложность с доступом к аналитической и статистической информации.





— Что может стать драйвером для развития белорусского бизнеса в ближайшее время и более далекой перспективе?

— Драйвер, мне кажется, один — это фокус на технологии, автоматизацию, внедрение инструментов искусственного интеллекта. Белорусский бизнес может значительно повысить свою эффективность за счет внедрения цифровых технологий и автоматизации. Это позволит снизить затраты, повысить качество и ускорить производство, что в итоге даст новый виток в развитии конкурентоспособности.

«Бизнес-образование помогает не только улучшить управленческие навыки, но и научиться адаптироваться к меняющимся условиям рынка»

— С какими тенденциями бизнесу придется точно столкнуться в 2025 году?

— Мне кажется, макроэкономически год будет похож на 2024-й и тренды плюс-минус сохранятся. По портфелю проектов мы уже видим рост интереса к локализации производств в индустрильном парке Великий камень и свободных экономических зонах. Из-за неопределенности в международной политике и экономике бизнесы начнут больше полагаться на локальных поставщиков и стремиться к самостоятельной производственной базе.

— Какие компании не смогут выжить в новых условиях?

— Те, которые не будут инвестировать в цифровизацию и автоматизацию своих бизнес-процессов. Они рискуют оказаться на обочине. Особенно это касается производств с низким уровнем автоматизации.

— Как собственникам компаний научиться грамотному управлению бизнесом?

— Один из самых эффективных способов для этого — пройти обучение в бизнес-школах. В Беларуси сегодня как раз идет работа по формированию целой отрасли бизнес-образования. Уже, насколько мы знаем, идет проработка вопроса по созданию новых бизнес-школ совместно с университетами Китая, ОАЭ и др. Бизнес-образование помогает собственникам не только улучшить управленческие навыки, но и научиться адаптироваться к меняющимся условиям рынка. И не всегда за счет образовательных программ. Большую роль играет нетворкинг предпринимателей в рамках бизнес-школы, обмен опытом и т.д.

— Какие планы есть у ASER на ближайшее будущее?

— Развитие международного вектора. Нам очень хочется, чтобы белорусская консалтинговая компания когда-нибудь попала в рейтинг Vault Consulting. Этот рейтинг представляет собой список лучших консалтинговых компаний мира, куда входят Bain & Company, Boston Consulting Group, Roland Berger и др. Кто знает, может быть, когда-нибудь в этом списке окажется и ASER.



