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Александр Лукашенко прибыл в Бобруйск с рабочим визитом
21.04.2020 10:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси сегодня совершает рабочую поездку в Бобруйск. В частности, на предприятие «Славянка». Недавно там начали выпускать средства индивидуальной защиты,
Ожидается, что Президенту покажут цеха по производству медицинских масок и бытовых повязок. Также Глава государства оценит организацию производства и выпускаемую продукцию .
Во время визита на предприятие Александру Лукашенко доложат о выполнении поручений увеличить производство и обеспечить рынок страны средствами защиты населения и медработников.
Кроме того, Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Могилевской области и мерами, которые принимаются для борьбы с коронавирусом.
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Президент Беларуси сегодня совершает рабочую поездку в Бобруйск. В частности, на предприятие «Славянка». Недавно там начали выпускать средства индивидуальной...
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