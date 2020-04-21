Александр Лукашенко прибыл в Бобруйск с рабочим визитом

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси сегодня совершает рабочую поездку в Бобруйск. В частности, на предприятие «Славянка». Недавно там начали выпускать средства индивидуальной защиты, пишет БЕЛТА.

Ожидается, что Президенту покажут цеха по производству медицинских масок и бытовых повязок. Также Глава государства оценит организацию производства и выпускаемую продукцию .

Во время визита на предприятие Александру Лукашенко доложат о выполнении поручений увеличить производство и обеспечить рынок страны средствами защиты населения и медработников.

Кроме того, Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Могилевской области и мерами, которые принимаются для борьбы с коронавирусом.

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