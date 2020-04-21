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Выздоровевшие от коронавируса пациенты сдают плазму крови в Витебске
21.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТВитебске" class="one-news__figure-img">
В Витебске выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты начали сдавать плазму крови. Первый забор сделан сегодня на областной станции переливания крови.
Таким ценным сейчас биоматериалом пришли поделиться четыре жителя. Каждого обследовал и оценил состояние здоровья директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В результате три человека были допущены к процедуре. Вопрос еще по одному решился после дополнительных исследований, которые провели непосредственно на станции.
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В Витебске выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты начали сдавать плазму крови. Первый забор сделан сегодня на областной станции переливания крови....
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