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Жировичский монастырь закроют на карантин?
21.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Накануне стало известно, что
Выявлен коронавирус и у епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина (Тупеко). Оба инфицированных 9 апреля принимали участие в заседании Синода всех епископов БПЦ.
В связи с этим в Жировичах всем, кто живет на территории монастыря, с понедельника измеряют температуру тела. Как
Однако закроют ли монастырь для паломников, пока неизвестно.
— Эта проблема будет решена в ближайшее время. Точно известно, что семинария уже закрыта на карантин. Думаю, вопрос закрытия монастыря будет решен положительно. Везде сейчас перестраховываются, и это естественно.
На мой взгляд, это нужно было сделать очень давно — чтобы прекратить доступ к монастырю людей. Они приезжают со всей Беларуси.
В закрытии на карантин монастыря нет ничего плохого — должны быть приняты профилактические меры. Чем меньше контактов, тем меньше риск. В России это давно сделано. У нас с этим никак … (вздыхает). Но руководству Жировичского монастыря виднее, — рассказали в святой обители.
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Накануне стало известно, что архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий лежит сейчас в реанимации с коронавирусом.
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