Жировичский монастырь закроют на карантин?









Выявлен коронавирус и у епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина (Тупеко). Оба инфицированных 9 апреля принимали участие в заседании Синода всех епископов БПЦ.





сообщили Слонимской газете, на вахте братского корпуса обители, каждый может бесплатно получить многоразовую повязку. В связи с этим в Жировичах всем, кто живет на территории монастыря, с понедельника измеряют температуру тела. КакСлонимской газете, на вахте братского корпуса обители, каждый может бесплатно получить многоразовую повязку.





Однако закроют ли монастырь для паломников, пока неизвестно.





— Эта проблема будет решена в ближайшее время. Точно известно, что семинария уже закрыта на карантин. Думаю, вопрос закрытия монастыря будет решен положительно. Везде сейчас перестраховываются, и это естественно.









На мой взгляд, это нужно было сделать очень давно — чтобы прекратить доступ к монастырю людей. Они приезжают со всей Беларуси.





В закрытии на карантин монастыря нет ничего плохого — должны быть приняты профилактические меры. Чем меньше контактов, тем меньше риск. В России это давно сделано. У нас с этим никак … (вздыхает). Но руководству Жировичского монастыря виднее, — рассказали в святой обители.