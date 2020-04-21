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США завершают разработку нового теста на COVID-19

21.04.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США завершают разработку нового теста на COVID-19

Рразработка теста на коронавирус завершается в США. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС.

Лидер США отметил, что проделана хорошая работа. Новый тест на выявление коронавирусной инфекции представят через пару недель. Также Дональд Трамп подчеркнул, что в США, по сравнению с другими государствами, тестов на COVID-19 проведено больше всего.

Согласно информации ВОЗ, в Соединенных Штатах Америки выявлено свыше 786 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 42308 человек. 

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Рразработка теста на коронавирус завершается в США. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС. Лидер США отметил, что...
 
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