США завершают разработку нового теста на COVID-19

Источник материала: ОНТ

Рразработка теста на коронавирус завершается в США. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС.

Лидер США отметил, что проделана хорошая работа. Новый тест на выявление коронавирусной инфекции представят через пару недель. Также Дональд Трамп подчеркнул, что в США, по сравнению с другими государствами, тестов на COVID-19 проведено больше всего.

Согласно информации ВОЗ, в Соединенных Штатах Америки выявлено свыше 786 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 42308 человек.

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