Ученые объяснили, чем грозит неправильное использование чистящих и антисептиков

Источник материала: Tut.by

Злоупотребление чистящими средствами и антисептиками, как и неправильное использование антибиотиков, может привести к антимикробной резистентности, пишет The Conversation .



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Противомикробные (включая антибиотики, антипротозойные, противовирусные и противогрибковые) препараты важны для нашего здоровья. Они помогают бороться с инфекциями, особенно при слабой иммунной системе. Однако некоторые организмы (например, бактерии) могут изменяться или мутировать после воздействия с антимикробным средством. Это позволяет им противостоять лекарствам, предназначенным для их уничтожения. По мере того, как применение противомикробных препаратов и злоупотребление ими становятся все более распространенным, количество резистентных штаммов увеличивается. Инфекции, которые когда-то поддавались лечились, становятся опаснее для жизни.

Процессы, которые приводят к устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, разнообразны. Один путь — через мутацию. Некоторые возникают после повреждения ДНК бактерий. Это может происходить естественным образом во время репликации клеток или после воздействия генотоксичных химических веществ, которые повреждают ДНК клетки. Второй путь — когда одни бактерии приобретают устойчивые гены от других бактерий .

Мы обычно (и правильно) связываем устойчивость к противомикробным препаратам с неправильным использованием лекарств, например, антибиотиков: человек не проходит весь курс лечения или игнорирует интервалы ежедневных доз. Оба из этих вариантов увеличивают вероятность выживания и размножения наиболее устойчивых штаммов бактерий в популяции.

Но бактерии также могут приобретать устойчивость после неуместного или чрезмерного использования определенных химических веществ, в том числе чистящих средств . Их разбавление или неэффективное использование может обеспечить выживание наиболее устойчивых штаммов, что в конечном счете приводит к росту их общего сопротивления .

Хуже всего то, что «эксперты» в интернете и соцсетях дают советы по созданию самодельных чистящих и дезинфицирующих средств для рук, которые, как они утверждают, могут убить вирус. У большинства этих продуктов нет доказанной эффективности. Также не учитываются возможные побочные эффекты от их использования. Точно известно лишь то, что многие из таких домашних «продуктов» содержат ингредиенты (например, спирт) с антибактериальными свойствами — а значит, имеют возможность влиять на антимикробную резистентность.

Какие ошибки нельзя допускать при использовании чистящих и антисептиков

Общими «ингредиентами» многих чистящих и дезинфицирующих средств являются спирты, четвертичные аммониевые соединения , фенолы, перекись водорода, поверхностно-активные вещества, бензалкония хлорид и триклозан . Использование некоторых из этих соединений уже было связано с увеличением устойчивости к противомикробным препаратам. Поэтому важно использовать продукты с такими соединениями, четко следуя инструкции.

Относитесь к ним так же, как к лекарствам, отпускаемым по рецепту. Внимательно прочитайте инструкции, так как любое отклонение может сделать их неэффективными. Избегайте разбавления или сочетания готовых продуктов с другими.