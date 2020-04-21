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Ученые объяснили, чем грозит неправильное использование чистящих и антисептиков
21.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Злоупотребление чистящими средствами и антисептиками, как и неправильное использование антибиотиков, может привести к антимикробной резистентности, пишет
Противомикробные (включая антибиотики, антипротозойные, противовирусные и противогрибковые) препараты важны для нашего здоровья. Они помогают бороться с инфекциями, особенно при слабой иммунной системе. Однако некоторые организмы (например, бактерии) могут изменяться или мутировать после воздействия с антимикробным средством. Это позволяет им противостоять лекарствам, предназначенным для их уничтожения. По мере того, как применение противомикробных препаратов и злоупотребление ими становятся все более распространенным, количество резистентных штаммов увеличивается. Инфекции, которые когда-то поддавались лечились,
Процессы, которые приводят к устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, разнообразны. Один путь — через мутацию. Некоторые возникают после повреждения ДНК бактерий. Это может происходить естественным образом во время репликации клеток или после воздействия
Мы обычно (и правильно) связываем устойчивость к противомикробным препаратам с неправильным использованием лекарств, например, антибиотиков: человек не проходит весь курс лечения или игнорирует интервалы ежедневных доз. Оба из этих вариантов увеличивают вероятность выживания и размножения наиболее устойчивых штаммов бактерий в популяции.
Но бактерии также могут приобретать устойчивость после неуместного или чрезмерного использования определенных химических веществ, в том числе
Хуже всего то, что «эксперты» в интернете и соцсетях дают советы по созданию самодельных чистящих и дезинфицирующих средств для рук, которые, как они утверждают, могут убить вирус. У большинства этих продуктов нет доказанной эффективности. Также не учитываются возможные побочные эффекты от их использования. Точно известно лишь то, что многие из таких домашних «продуктов» содержат ингредиенты (например, спирт) с антибактериальными свойствами — а значит, имеют возможность влиять на антимикробную резистентность.
Какие ошибки нельзя допускать при использовании чистящих и антисептиков
Общими «ингредиентами» многих чистящих и дезинфицирующих средств являются спирты,
Относитесь к ним так же, как к лекарствам, отпускаемым по рецепту. Внимательно прочитайте инструкции, так как любое отклонение может сделать их неэффективными. Избегайте разбавления или сочетания готовых продуктов с другими.
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Злоупотребление антисептиками, как и неправильное использование антибиотиков, может привести к устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.
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