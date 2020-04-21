ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые объяснили, чем грозит неправильное использование чистящих и антисептиков

21.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Злоупотребление чистящими средствами и антисептиками, как и неправильное использование антибиотиков, может привести к антимикробной резистентности, пишет The Conversation.


Фото: pixabay.com

Противомикробные (включая антибиотики, антипротозойные, противовирусные и противогрибковые) препараты важны для нашего здоровья. Они помогают бороться с инфекциями, особенно при слабой иммунной системе. Однако некоторые организмы (например, бактерии) могут изменяться или мутировать после воздействия с антимикробным средством. Это позволяет им противостоять лекарствам, предназначенным для их уничтожения. По мере того, как применение противомикробных препаратов и злоупотребление ими становятся все более распространенным, количество резистентных штаммов увеличивается. Инфекции, которые когда-то поддавались лечились, становятся опаснее для жизни.

Процессы, которые приводят к устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, разнообразны. Один путь — через мутацию. Некоторые возникают после повреждения ДНК бактерий. Это может происходить естественным образом во время репликации клеток или после воздействия генотоксичных химических веществ, которые повреждают ДНК клетки. Второй путь — когда одни бактерии приобретают устойчивые гены от других бактерий.

Мы обычно (и правильно) связываем устойчивость к противомикробным препаратам с неправильным использованием лекарств, например, антибиотиков: человек не проходит весь курс лечения или игнорирует интервалы ежедневных доз. Оба из этих вариантов увеличивают вероятность выживания и размножения наиболее устойчивых штаммов бактерий в популяции.

Но бактерии также могут приобретать устойчивость после неуместного или чрезмерного использования определенных химических веществ, в том числе чистящих средств. Их разбавление или неэффективное использование может обеспечить выживание наиболее устойчивых штаммов, что в конечном счете приводит к росту их общего сопротивления.

Хуже всего то, что «эксперты» в интернете и соцсетях дают советы по созданию самодельных чистящих и дезинфицирующих средств для рук, которые, как они утверждают, могут убить вирус. У большинства этих продуктов нет доказанной эффективности. Также не учитываются возможные побочные эффекты от их использования. Точно известно лишь то, что многие из таких домашних «продуктов» содержат ингредиенты (например, спирт) с антибактериальными свойствами — а значит, имеют возможность влиять на антимикробную резистентность.

Какие ошибки нельзя допускать при использовании чистящих и антисептиков

Общими «ингредиентами» многих чистящих и дезинфицирующих средств являются спирты, четвертичные аммониевые соединения, фенолы, перекись водорода, поверхностно-активные вещества, бензалкония хлорид и триклозан. Использование некоторых из этих соединений уже было связано с увеличением устойчивости к противомикробным препаратам. Поэтому важно использовать продукты с такими соединениями, четко следуя инструкции.

Относитесь к ним так же, как к лекарствам, отпускаемым по рецепту. Внимательно прочитайте инструкции, так как любое отклонение может сделать их неэффективными. Избегайте разбавления или сочетания готовых продуктов с другими.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоупотребление антисептиками, как и неправильное использование антибиотиков, может привести к устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.
 
Новости дня
Новости
 
ГАИ Беларуси усилила контроль за байкерами на старте мотосезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика