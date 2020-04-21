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Лукашенко: Сейчас этот коронавирус стал политикой
21.04.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Как отметил белорусский президент, из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем от других заболеваний.
«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя», - обратил внимание Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск.
Однако, считает глава государства, так случилось, что Беларусь более-менее оказалась готова к этой заразе.
Президент в очередной раз повторил, что из-за коронавируса умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Поэтому он призвал не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан.
Лукашенко вспомнил, что над ним подшучивают в других странах на предмет того, что он сказал, что в Беларуси от коронавируса никто не умер.
«Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер», - сказал глава государства.
По его словам, в республике умирают от хронических болезней, что вирус бьет в первую очередь по тем, у кого слабый иммунитет.
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Как отметил белорусский президент, из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем от других заболеваний.
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