Лукашенко: Сейчас этот коронавирус стал политикой

Источник материала: Ежедневник

Как отметил белорусский президент, из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем от других заболеваний.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя», - обратил внимание Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск.

Однако, считает глава государства, так случилось, что Беларусь более-менее оказалась готова к этой заразе.

Президент в очередной раз повторил, что из-за коронавируса умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Поэтому он призвал не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан.

Лукашенко вспомнил, что над ним подшучивают в других странах на предмет того, что он сказал, что в Беларуси от коронавируса никто не умер.

«Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер», - сказал глава государства.

По его словам, в республике умирают от хронических болезней, что вирус бьет в первую очередь по тем, у кого слабый иммунитет.