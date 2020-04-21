В Жировичском монастыре приостанавливают прием паломников. Семинаристы, говорят, на карантине

Источник материала: Tut.by

В Свято-Успенском Жировичском монастыре и в доме паломников до 10 мая приостановлен прием посетителей. Такая информация размещена на официальной странице монастыре во «ВКонтакте». Причина — эпидемиологическая ситуация в мире. Вместе с тем читатели TUT.BY сообщают, что прихожан и слушателей семинарии, которые были на пасхальной службе, отправляют на карантин.



Фото: vedaj.by

Напомним, 20 апреля стало известно, что архиепископ Новогрудский и Слонимский, ректор Минской духовной семинарии, Гурий попал в больницу .

— Владыка Гурий на самом деле лежит в больнице, болен, не знаю чем, — комментировал TUT.BY пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин.

На сайте Новогрудской епархии уточняется : у архиепископа Гурия — пневмония. На 21 апреля его состояние стабильное, есть улучшение.

Тем не менее жители Жировичей говорят о том, что многих семинаристов отправляют на карантин, а строители, которые заняты на реставрации монастыря, работать стали в масках.

— По разным данным, от 40 до 100 семинаристов отправлены в Слоним на карантин, — говорит один из жителей Жировичей.

Подтвердить данную информацию в самой семинарии не удалось: пока там решили воздержаться от комментариев.

По словам сотрудников монастыря, кроме временной отмены паломничества, пока каких-либо изменений здесь нет.

Кстати, монастырю в Жировичах в этом году исполняется 500 лет (и 550 лет — с момента обретения Жировичской иконы Божией Матери). Праздничные мероприятия пока запланированы на 18−20 мая 2020 года.

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