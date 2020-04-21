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В Жировичском монастыре приостанавливают прием паломников. Семинаристы, говорят, на карантине
21.04.2020 13:37 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Свято-Успенском Жировичском монастыре и в доме паломников до 10 мая приостановлен прием посетителей. Такая информация
Напомним, 20 апреля стало известно, что архиепископ Новогрудский и Слонимский, ректор Минской духовной семинарии, Гурий
— Владыка Гурий на самом деле лежит в больнице, болен, не знаю чем, — комментировал TUT.BY пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин.
На сайте Новогрудской
Тем не менее жители Жировичей говорят о том, что многих семинаристов отправляют на карантин, а строители, которые заняты на реставрации монастыря, работать стали в масках.
— По разным данным, от 40 до 100 семинаристов отправлены в Слоним на карантин, — говорит один из жителей Жировичей.
Подтвердить данную информацию в самой семинарии не удалось: пока там решили воздержаться от комментариев.
По словам сотрудников монастыря, кроме временной отмены паломничества, пока каких-либо изменений здесь нет.
Кстати, монастырю в Жировичах в этом году исполняется 500 лет (и 550 лет — с момента обретения Жировичской иконы Божией Матери). Праздничные мероприятия пока запланированы на 18−20 мая 2020 года.
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В Свято-Успенском Жировичском монастыре и в доме паломников до 10 мая приостановлен прием посетителей.
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