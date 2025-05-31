Grok от Илона Маска в Telegram: Дуров анонсировал интеграцию, Маск опроверг; а Meta запускает виртуальных друзей. Новости мирового бизнеса за май 2025 года

Источник материала: ProBusiness





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12 ИИ-друзей: новый социальный эксперимент от Meta

Марк Цукерберг в интервью для Stratechery заявил, что у большинства людей есть потребность иметь около 15 друзей, но фактически у них в среднем всего 3 друга. Эта идея стала основой для концепции «12 ИИ-друзей», которую Meta планирует внедрить в свои платформы.

Цифра в 15 друзей может быть связана с исследованиями антрополога Робина Данбара, который предложил концепцию «числа Данбара». Согласно этой теории, человек способен поддерживать около 150 стабильных социальных связей, включая различные уровни близости. Таким образом, «15 друзей» могут соответствовать категории «хороших друзей» в модели Данбара. Современные исследования показывают, что у многих людей количество близких друзей меньше, чем они хотели бы. Например, опрос Pew Research Center в 2023 году показал, что 53% взрослых в США имеют от одного до четырех близких друзей, а 8% — вообще не имеют близких друзей. Это может быть связано с различными факторами, включая занятость, переезды, изменения в образе жизни и влияние социальных сетей.

Концепция «12 ИИ-друзей» предполагает создание виртуальных собеседников с уникальными личностями. Цукерберг предлагает создать ИИ-персонажей, которые будут выполнять роли наставников, собеседников и даже «лучших друзей». Эти ИИ-друзья будут интегрированы в различные платформы Meta:

Instagram и Facebook : ИИ-друзья смогут вести собственные профили, публиковать контент и взаимодействовать с пользователями.

: ИИ-друзья смогут вести собственные профили, публиковать контент и взаимодействовать с пользователями. Messenger и WhatsApp : пользователи смогут общаться с ИИ-друзьями через текстовые и голосовые сообщения.

: пользователи смогут общаться с ИИ-друзьями через текстовые и голосовые сообщения. Устройства виртуальной и дополненной реальности: ИИ-друзья будут представлены в виде аватаров в VR и AR-пространствах, например, в Meta Quest и умных очках Ray-Ban.

Цукерберг отмечает, что цель внедрения ИИ-друзей — помочь людям чувствовать себя менее одинокими и предоставить новые способы общения и самовыражения.



Pixabay.com

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность по поводу внедрения ИИ-друзей. Они считают, что такие технологии могут привести к замещению реальных человеческих отношений виртуальными, что потенциально негативно скажется на психическом здоровье пользователей. Также поднимаются вопросы о прозрачности, безопасности данных и возможном влиянии на молодежь.

The Wall Street Journal и The Information сообщают, что ИИ-друзья будут встроены в рекламные форматы Meta Ads, а также появятся в разделах Feed, DM и Marketplace соцсетей Meta.

Telegram привлекает $ 1,5 млрд через выпуск облигаций при поддержке BlackRock и Citadel

Мессенджер Telegram намерен привлечь не менее $ 1,5 млрд через выпуск пятилетних облигаций с доходностью 9%. Среди инвесторов — крупнейший в мире управляющий активами BlackRock, суверенный фонд Абу-Даби Mubadala и Citadel. Привлеченные средства будут использованы для выкупа облигаций, выпущенных в 2021 году и подлежащих погашению в марте 2026-го.

Новые облигации предусматривают возможность конвертации в акции со скидкой, если Telegram решит выйти на биржу. Однако IPO в ближайшее время маловероятно из-за юридических проблем основателя и CEO Павла Дурова во Франции. Он обвиняется в отказе сотрудничать с расследованием незаконной деятельности на платформе и не может покинуть страну без разрешения.



Фото: ТАСС

Несмотря на эти трудности, Telegram демонстрирует впечатляющие финансовые результаты: в 2024 году компания получила $ 540 млн прибыли при выручке $ 1,4 млрд, а на 2025-й прогнозирует $ 700 млн прибыли при выручке $ 2 млрд.

Grok от Илона Маска в Telegram? Дуров анонсировал интеграцию, а Маск опроверг

Павел Дуров, основатель Telegram, 28 мая заявил о масштабном партнерстве с компанией xAI Илона Маска. Согласно его сообщению, искусственный интеллект Grok будет интегрирован непосредственно в Telegram, а не как отдельный бот. Пользователи смогут взаимодействовать с ИИ прямо через поисковую строку мессенджера, назначать Grok модератором чатов, а также использовать его как встроенного фактчекера.

По словам Дурова, сделка рассчитана на один год и предполагает выплаты в размере $ 300 млн наличными и акциями со стороны xAI. Telegram также должен получить 50% доходов от подписок на Grok, оформленных внутри мессенджера. Рынок бурно отреагировал на новость: криптовалюта Toncoin, тесно связанная с Telegram, подскочила более чем на 20%.



gazeta.ru

Однако вскоре после публикации Дурова последовало резкое опровержение от самого Илона Маска. Под постом в Telegram он написал: «Никаких сделок не подписано», тем самым поставив под сомнение достоверность анонса. На фоне этого заявления цена Toncoin начал стремительно падать.

Подобный резонанс подчеркивает, насколько громкие имена и технологии могут мгновенно влиять на рынки и настроения пользователей.

OpenAI приобретает стартап Джонатана Айва за $ 6,5 млрд: шаг к новой эре ИИ-устройств

На фоне ежегодной конференции Google I/O, посвященной последним достижениям компании в области искусственного интеллекта, OpenAI и Джонатан Айв сделали громкое заявление, которое привлекло внимание всей технологической индустрии. OpenAI объявила о приобретении стартапа io, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джонатаном Айвом, за $ 6,5 млрд. Это событие совпало по времени с конференцией Google, что многие восприняли как стратегический ход со стороны OpenAI.

Компания io была основана в 2024 году Джонатаном Айвом совместно с бывшими сотрудниками Apple, включая Эванса Хэнки, Тэнга Тэна и Скотта Кэннона. Целью стартапа было создание физических устройств, интегрированных с искусственным интеллектом. До приобретения OpenAI уже владела 23% акций io.

Дизайнерская фирма Айва, LoveFrom, останется независимой, но будет отвечать за дизайн всех продуктов OpenAI, включая программное обеспечение. Это сотрудничество подчеркивает стремление OpenAI к созданию интуитивно понятных и эстетически привлекательных ИИ-устройств. Хотя конкретные детали будущих продуктов не раскрываются, Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявили, что работают над «новым семейством продуктов» для эры AGI. Они рассматривают концепции, выходящие за рамки традиционных смартфонов, такие как носимые устройства и очки с ИИ, способные обрабатывать информацию в реальном времени.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи отреагировал на новость, назвав Джонатана Айва «уникальным» дизайнером и выразив восхищение его работой. Пичаи отметил, что текущая революция в области ИИ может быть даже более трансформирующей, чем появление интернета, и подчеркнул приверженность Google к инновациям в этой сфере.



houman-asefi.medium.com

На фоне этих событий Apple оказалась в тени. Компания продолжает работать над собственными ИИ-решениями, такими как Apple Intelligence, стремясь интегрировать ИИ в повседневные задачи пользователей. Однако отсутствие Apple в ключевых обсуждениях и инициативах в области ИИ вызывает вопросы о ее роли в будущем технологическом ландшафте.

Сотрудничество OpenAI и Джонатана Айва может стать поворотным моментом в развитии ИИ-устройств, предлагая пользователям новые способы взаимодействия с технологиями.

Китай начинает сборку орбитального суперкомпьютера: первый шаг к космической ИИ-сети

В мае 2025 года Китай сделал значительный шаг в развитии космических технологий, запустив первые 12 спутников из планируемой орбитальной сети суперкомпьютеров, которая в будущем будет состоять из 2 800 аппаратов. Этот проект, реализуемый компанией ADA Space в сотрудничестве с Zhijiang Laboratory и Neijang High-Tech Zone, получил название «Three-Body Computing Constellation» и является частью программы «Star Compute».

Каждый из запущенных спутников оснащен системами ИИ и способен выполнять до 744 тераопераций в секунду (TOPS).



theverge.com

Спутники взаимодействуют между собой с помощью лазерных каналов связи, обеспечивающих скорость передачи данных до 100 Гбит/с, и совместно используют 30 терабайт памяти. Кроме того, они оснащены научными инструментами, включая детекторы поляризации рентгеновского излучения для изучения космических явлений, таких как гамма-всплески. Также спутники способны создавать 3D-цифровые двойники, что может быть полезно для экстренного реагирования, туризма и других сфер.

Традиционные спутники часто сталкиваются с ограничениями пропускной способности и зависимостью от наземных станций. Орбитальные дата-центры позволяют обрабатывать данные непосредственно в космосе, что снижает задержки и повышает эффективность. Кроме того, использование солнечной энергии и возможность рассеивания тепла в космосе делают такие системы более энергоэффективными и экологичными.

Эксперты считают, что успех китайского проекта может стимулировать другие страны, включая США и Европу, к разработке аналогичных орбитальных вычислительных сетей. Это открывает новые горизонты для обработки данных, научных исследований и развития технологий искусственного интеллекта на глобальном уровне.