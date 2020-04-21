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Троих минчан с подозрением на коронавирус принудительно отправят на освидетельствование
21.04.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске прокуратура согласовала принудительное медицинское освидетельствование трех человек с подозрением на коронавирус, которые уклонялись от госпитализации. Об этом
Прокуроры Заводского и Фрунзенского районов Минска дали санкции на принудительное медицинское освидетельствование в стационаре троих горожан с подозрением на коронавирус. Основанием стали заключения врачебно-консультационных комиссий, а также то, что все они уклонялись от госпитализации.
Напомним, что ранее гомельская прокуратура
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Прокуроры двух районов Минска санкционировали принудительное медицинское освидетельствование в стационаре для троих граждан, которые могут быть заражены...
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