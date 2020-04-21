Троих минчан с подозрением на коронавирус принудительно отправят на освидетельствование

Источник материала: Tut.by

В Минске прокуратура согласовала принудительное медицинское освидетельствование трех человек с подозрением на коронавирус, которые уклонялись от госпитализации. Об этом сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Прокуроры Заводского и Фрунзенского районов Минска дали санкции на принудительное медицинское освидетельствование в стационаре троих горожан с подозрением на коронавирус. Основанием стали заключения врачебно-консультационных комиссий, а также то, что все они уклонялись от госпитализации.

Напомним, что ранее гомельская прокуратура санкционировала принудительное проведение теста на коронавирус для женщины, которая являлась контактом первого уровня. А в Островце по требованию районной прокуратуры принудительное освидетельствование должны были пройти 12 человек, непосредственно контактировавших с больными коронавирусом, но уклонившихся от тестирования.