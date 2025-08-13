Почему белорусскому бизнесу стоит обратить внимание на ОАЭ

Источник материала: ProBusiness

В последние годы белорусский бизнес работает в условиях, требующих повышенной гибкости и адаптивности. Это время вызовов, но одновременно и возможностей. Многие предприниматели ищут новые векторы развития, стремясь не только устоять на плаву, но и выйти на новые рынки. Одно из таких направлений — Объединенные Арабские Эмираты. В начале 2025 г. инвестиционно-консалтинговая компания ASER открыла офис в Дубае и теперь помогает бизнесу строить стратегии входа на эмиратский рынок, проводит маркетинговые исследования и привлекает финансирование под инвестиционные проекты. Директор компании ASER Олег Ильин рассказал «Про бизнес», почему рынок ОАЭ может стать точкой притяжения для белорусского бизнеса.



Олег Ильин

Директор компании ACER

«Особые условия именно для экспортеров: таможенные льготы, субсидии на логистику, кросс-доступ к другим рынкам региона»

ОАЭ — перспективный растущий регион с точки зрения экспорта. Когда говорят про ОАЭ, многие по привычке думают о туризме, небоскребах и безналоговом рае. Но для бизнеса — это развитая платформа для экспансии на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Экономика ОАЭ активно диверсифицируется, и доля нефти в ВВП падает. Это означает одно: государство делает ставку на развитие логистики, технологий, цифровых сервисов, промышленности, торговли и агробизнеса. А значит, белорусский бизнес может встроиться в эти процессы — особенно в роли экспортера.

В Эмиратах действует более 45 свободных экономических зон — каждая со своей специализацией. Эти зоны дают:

100% иностранного владения бизнесом;

отсутствие налога на прибыль при соблюдении критериев (в том числе экспортная направленность);

упрощенную регистрацию и лицензирование;

быстрый запуск — от 3 до 10 дней на регистрацию.

Некоторые зоны — JAFZA, DMCC, Dubai South, Sharjah Airport International Free Zone — предлагают особые условия именно для экспортеров: таможенные льготы, субсидии на логистику, кросс-доступ к другим рынкам региона.



Pexels.com

«Компании (Qualifying Free Zone Person) могут продолжать платить 0% даже при больших оборотах — если соблюдают требования по офису, деятельности и отчетности»

С 2023 г. в ОАЭ действует корпоративный налог в размере 9% на прибыль выше 375 000 дирхамов (примерно $ 102 000). Ниже этой суммы — ставка 0%. При этом компании, соответствующие статусу Qualifying Free Zone Person, могут продолжать платить 0% даже при больших оборотах — если соблюдают требования по офису, деятельности и отчетности.

Для экспортоориентированных компаний и стартапов действуют акселераторы, грантовые программы, государственные и частные инициативы по развитию торговли, например:

Dubai International Chamber — New Horizons — помощь в выходе на рынки Азии и Африки;

ADIO — Abu Dhabi Investment Office — субсидии, гранты и налоговые льготы для новых производств и инновационных компаний.

При правильной подготовке — экспорт в ОАЭ это не просто поставка, а полноценная стратегия с партнерством и поддержкой.

«Если ваш бизнес имеет экспортный потенциал, применяет инновации или создает рабочие места — есть шанс получить финансирование или грант на локальном уровне»

Если вы планируете масштабировать производство, запустить новое направление или привлечь внешнего партнера — ОАЭ может стать идеальной площадкой. Почему?

География и логистика

ОАЭ — центр международной логистики. С порта Джебель-Али (крупнейшего в регионе) грузы уходят в 150+ стран. Аэропорты в Дубае и Абу-Даби — в числе лидеров по грузообороту. Это значит, что любой проект, особенно производственный, может использовать Эмираты как хаб: закупать сырье из Азии, перерабатывать на месте и отправлять готовую продукцию в Африку, Индию, Саудовскую Аравию и т.д.

Инфраструктура «под ключ»

Во многих фри-зонах и индустриальных парках доступна готовая инфраструктура: склады, офисы, производства, логистика. Пример — KEZAD (Abu Dhabi), Dubai Industrial City, RAK Economic Zone. Вам не нужно строить с нуля — арендуете или покупаете готовое.



Pexels.com

Поддержка со стороны государства

Инвестиционные проекты получают налоговые каникулы, таможенные послабления, помощь в подборе персонала. Если ваш бизнес имеет экспортный потенциал, применяет инновации или создает рабочие места — есть шанс получить финансирование или грант на локальном уровне.

«Регистрация компании в ОАЭ открывает доступ к локальным банкам, даже если вы работаете на внешние рынки. Это дает возможность аккумулировать прибыль за границей»

Финансовая система ОАЭ считается одной из самых стабильных в регионе. Здесь базируются сотни банков и инвестиционных фондов. Для бизнеса это означает доступ не только к обслуживанию, но и к ресурсам. Банки в ОАЭ предлагают бизнес-счета в разных валютах, включая доллар, евро и дирхам. Многие банки (Emirates NBD, ADCB, RAKBANK) имеют продукты специально для малого и среднего бизнеса: расчетные счета, онлайн-банкинг, корпоративные карты, POS-терминалы и т.д.

Регистрация компании в ОАЭ открывает доступ к локальным банкам, даже если вы работаете на внешние рынки. Это дает не только надежность, но и возможность аккумулировать прибыль за границей.



Фото из личного архива

В зонах вроде DIFC и ADGM сконцентрированы десятки венчурных фондов, бизнес-ангелов, акселераторов. Они заинтересованы в технологичных, экспортных и быстрорастущих проектах.

Если ваш бизнес в Беларуси уже доказал свою состоятельность, в ОАЭ вы можете:

найти партнеров;

получить инвестиции под масштабирование;

пройти акселерационные программы (Hub71, Dubai Future Foundation);

выйти на региональные рынки с помощью новых связей.

Предприниматели, стремящиеся к расширению и диверсификации, в Эмиратах находят инструменты, которых может не хватать в текущем бизнес-ландшафте: доступ к международным расчетам, инструментам хеджирования, инвестиционным программам.

ОАЭ — это не просто «запасной аэродром». Это растущий, динамичный, ориентированный на развитие рынок, где белорусский бизнес может экспортировать, строить, инвестировать и масштабироваться. Условия пока позволяют заходить с минимальными барьерами.