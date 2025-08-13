|
Почему белорусскому бизнесу стоит обратить внимание на ОАЭ
13.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
В последние годы белорусский бизнес работает в условиях, требующих повышенной гибкости и адаптивности. Это время вызовов, но одновременно и возможностей. Многие предприниматели ищут новые векторы развития, стремясь не только устоять на плаву, но и выйти на новые рынки. Одно из таких направлений — Объединенные Арабские Эмираты. В начале 2025 г. инвестиционно-консалтинговая компания ASER открыла офис в Дубае и теперь помогает бизнесу строить стратегии входа на эмиратский рынок, проводит маркетинговые исследования и привлекает финансирование под инвестиционные проекты. Директор компании ASER Олег Ильин рассказал «Про бизнес», почему рынок ОАЭ может стать точкой притяжения для белорусского бизнеса.
«Особые условия именно для экспортеров: таможенные льготы, субсидии на логистику, кросс-доступ к другим рынкам региона»
ОАЭ — перспективный растущий регион с точки зрения экспорта. Когда говорят про ОАЭ, многие по привычке думают о туризме, небоскребах и безналоговом рае. Но для бизнеса — это развитая платформа для экспансии на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Экономика ОАЭ активно диверсифицируется, и доля нефти в ВВП падает. Это означает одно: государство делает ставку на развитие логистики, технологий, цифровых сервисов, промышленности, торговли и агробизнеса. А значит, белорусский бизнес может встроиться в эти процессы — особенно в роли экспортера.
В Эмиратах действует более 45 свободных экономических зон — каждая со своей специализацией. Эти зоны дают:
Некоторые зоны — JAFZA, DMCC, Dubai South, Sharjah Airport International Free Zone — предлагают особые условия именно для экспортеров: таможенные льготы, субсидии на логистику, кросс-доступ к другим рынкам региона.
«Компании (Qualifying Free Zone Person) могут продолжать платить 0% даже при больших оборотах — если соблюдают требования по офису, деятельности и отчетности»
С 2023 г. в ОАЭ действует корпоративный налог в размере 9% на прибыль выше 375 000 дирхамов (примерно $ 102 000). Ниже этой суммы — ставка 0%. При этом компании, соответствующие статусу Qualifying Free Zone Person, могут продолжать платить 0% даже при больших оборотах — если соблюдают требования по офису, деятельности и отчетности.
Для экспортоориентированных компаний и стартапов действуют акселераторы, грантовые программы, государственные и частные инициативы по развитию торговли, например:
При правильной подготовке — экспорт в ОАЭ это не просто поставка, а полноценная стратегия с партнерством и поддержкой.
«Если ваш бизнес имеет экспортный потенциал, применяет инновации или создает рабочие места — есть шанс получить финансирование или грант на локальном уровне»
Если вы планируете масштабировать производство, запустить новое направление или привлечь внешнего партнера — ОАЭ может стать идеальной площадкой. Почему?
География и логистика
ОАЭ — центр международной логистики. С порта Джебель-Али (крупнейшего в регионе) грузы уходят в 150+ стран. Аэропорты в Дубае и Абу-Даби — в числе лидеров по грузообороту. Это значит, что любой проект, особенно производственный, может использовать Эмираты как хаб: закупать сырье из Азии, перерабатывать на месте и отправлять готовую продукцию в Африку, Индию, Саудовскую Аравию и т.д.
Инфраструктура «под ключ»
Во многих фри-зонах и индустриальных парках доступна готовая инфраструктура: склады, офисы, производства, логистика. Пример — KEZAD (Abu Dhabi), Dubai Industrial City, RAK Economic Zone. Вам не нужно строить с нуля — арендуете или покупаете готовое.
Поддержка со стороны государства
Инвестиционные проекты получают налоговые каникулы, таможенные послабления, помощь в подборе персонала. Если ваш бизнес имеет экспортный потенциал, применяет инновации или создает рабочие места — есть шанс получить финансирование или грант на локальном уровне.
«Регистрация компании в ОАЭ открывает доступ к локальным банкам, даже если вы работаете на внешние рынки. Это дает возможность аккумулировать прибыль за границей»
Финансовая система ОАЭ считается одной из самых стабильных в регионе. Здесь базируются сотни банков и инвестиционных фондов. Для бизнеса это означает доступ не только к обслуживанию, но и к ресурсам. Банки в ОАЭ предлагают бизнес-счета в разных валютах, включая доллар, евро и дирхам. Многие банки (Emirates NBD, ADCB, RAKBANK) имеют продукты специально для малого и среднего бизнеса: расчетные счета, онлайн-банкинг, корпоративные карты, POS-терминалы и т.д.
Регистрация компании в ОАЭ открывает доступ к локальным банкам, даже если вы работаете на внешние рынки. Это дает не только надежность, но и возможность аккумулировать прибыль за границей.
В зонах вроде DIFC и ADGM сконцентрированы десятки венчурных фондов, бизнес-ангелов, акселераторов. Они заинтересованы в технологичных, экспортных и быстрорастущих проектах.
Если ваш бизнес в Беларуси уже доказал свою состоятельность, в ОАЭ вы можете:
Предприниматели, стремящиеся к расширению и диверсификации, в Эмиратах находят инструменты, которых может не хватать в текущем бизнес-ландшафте: доступ к международным расчетам, инструментам хеджирования, инвестиционным программам.
ОАЭ — это не просто «запасной аэродром». Это растущий, динамичный, ориентированный на развитие рынок, где белорусский бизнес может экспортировать, строить, инвестировать и масштабироваться. Условия пока позволяют заходить с минимальными барьерами.
