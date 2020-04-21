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Олег Антоненко: «Мне позвонили и сказали, что желательно находиться дома. Так и делаю»
21.04.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Олег Антоненко, комментируя
– Последующие тренировки я пропускал. И пока не звонил Диме, но сегодня обязательно наберу.
Я чувствую себя нормально. Но уже второй день нахожусь дома с семьей и никуда не выхожу.
– Это как-то связано с новостями о положительном тесте на COVID-19 Дмитрия Мелешко?
– Честно говоря, эту новость я узнал только сегодня. Но, вообще, считаю, что это нормально оставаться сейчас дома и временно отложить все дела.
– Когда должны возобновиться хоккейные тренировки команды президента?
– Когда начальник команды позвонит, тогда и будут.
– Были ли какие-то распоряжения по дополнительным мерам? Может быть, хоккеистов просили изолироваться на 14 дней?
– Мне позвонили и сказали, что желательно находиться дома. Так и делаю, – сказал Антоненко.
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Нападающий Олег Антоненко, комментируя подтвержденный диагноз коронавирус у Дмитрия Мелешко, сообщил, что в последний раз он виделся с Дмитрием на игре 11 апреля.
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