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Мечети в Мекке и Медине будут закрыты в Рамадан
21.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Саудовской Аравии. В священный месяц поста Рамадан главные святыни мусульман останутся закрытыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о мечетях в Мекке и Медине в Саудовской Аравии. На такие меры власти королевства пошли в связи с пандемией COVID-19. В целях предотвращения распространения коронавируса верующим запрещено входить на территории святынь.
Когда двери мечетей вновь откроются, пока неизвестно. В нынешнем году Рамадан в большинстве стран Ближнего Востока начнётся 24 апреля.
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Новости Саудовской Аравии. В священный месяц поста Рамадан главные святыни мусульман останутся закрытыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь...
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