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ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
21.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Коронавирус имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно научным данным, COVID-19 не был создан в какой-либо лаборатории. Предположения об искусственном происхождении вируса никак не подтверждены.
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Новости мира. Коронавирус имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно...
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