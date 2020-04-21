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ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

21.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Коронавирус имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

Согласно научным данным, COVID-19 не был создан в какой-либо лаборатории. Предположения об искусственном происхождении вируса никак не подтверждены. 

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

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Новости мира. Коронавирус имеет животное происхождение. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно...
 
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