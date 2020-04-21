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Смягчение карантина: в Сербии пожилые люди смогут выходить на улицу, а в Казахстане заработают фабрики
21.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. На фоне пандемии коронавируса всё больше стран смягчают карантин. Так, в Сербии открылись швейные, обувные и автомобильные мастерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возобновили работу химчистки и магазины по продаже строительных материалов. Люди старше 65 лет теперь могут выходить на улицу три раза в неделю по одному часу в день. До этого они сидели дома.
Постепенно смягчать режим карантина намерены и в Казахстане. В стране уже возобновили работу промышленные предприятия. Поскорее вернуться к нормальной жизни планируют и в Италии. Ожидается, что так называемый план выхода из карантина обнародуют до конца недели.
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Смягчение карантина: в Сербии пожилые люди смогут выходить на улицу, а в Казахстане заработают фабрики
Новости мира. На фоне пандемии коронавируса всё больше стран смягчают карантин. Так, в Сербии открылись швейные, обувные и автомобильные мастерские, сообщили в...
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