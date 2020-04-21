Нет карантину и самоизоляции: в каких странах протестуют против ограничительных мер

Источник материала: Tut.by

Жесткие меры, вводимые правительствами стран, пострадавших от пандемии коронавируса, большинством воспринимаются как печальная необходимость. В то же время часть населения считает их неоправданными и относятся к ним резко негативно. Противники этих мер считают, что ограничения подавляют гарантированные конституцией свободы и вредят экономике. В некоторых странах возросший градус кипения решили использовать для своих целей некоторые политические силы.

США: правые в борьбе за электорат



Фото: Reuters

Количество заразившихся: 788 110, количество умерших: 42 374

На прошлой неделе волна запланированных протестов прокатилась по США. Всего люди вышли на улицы в 18 штатах, где у руля региональной власти находятся как республиканцы, так и демократы.

Как сообщает BBC, масштаб протестов различен: от нескольких десятков человек в Вирджинии и Орегоне до многотысячных митингов в Мичигане и штате Вашингтон, где в воскресенье прошла одна из самых многочисленных демонстраций, собравшая 2,5 тысячи участников. В столице штата Аризона городе Финикс сотни людей с помощью своих автомобилей заблокировали подходы к зданию местного капитолия. В Айдахо, Мэрилэнде, Техасе у зданий администрации также протестовали сотни людей.

Издание The Guardian рассказало , хотя многие из участников протестов — обычные граждане, требующие ослабления ограничительных мер, значительная часть протестующих является представителями близких к Республиканской партии общественных объединений (таких как Мичиганская консервативная коалиция, поддерживающая Трампа), а также многочисленных праворадикальных движений: оружейных, религиозных, националистических и консервативных. Они используют уличные акции как платформу для продвижения своих политических идей, привлекая людей к участию через социальные сети.

Президент Дональд Трамп не поддержал протестующих. По информации BBC, на прошлой неделе он озвучил меры по постепенному снятию ограничений в сфере бизнеса и социального взаимодействия, состоящие из трех фаз, каждая из которых должна продлиться не менее двух недель. По-прежнему останутся в силе социальное дистанцирование, массовое тестирование и отслеживание контактов заболевших. Но уже на следующий день после того, как президент рассказал об этих мерах, он поместил в своем твиттере лозунги некоторых протестующих из возглавляемых демократами штатов. А в воскресенье Трамп заявил репортерам, что «некоторые губернаторы зашли слишком далеко», а о протестующих он сказал: «Эти люди любят нашу страну, они хотят вернуться к работе».

Сенатор-демократ от штата Вашингтон Джей Инсли уже обвинил Трампа в том, что он «разжигает восстание внутри страны».

Бразилия: президент против региональной власти



Фото: Reuters

Количество заразившихся: 40 814, количество умерших: 2 588

Журналисты CNN сообщили , что бразильский президент Жаир Болсонару лично приветствовал протестующих, которые собрались в воскресенье возле штаб-квартиры министерства обороны и держали плакаты, на которых встречались радикальные лозунги, например «Военное вмешательство во главе с Болсонару» — фото с такими транспарантами даже разместили на официальной странице президента в Facebook.

Болсонару был на митинге без маски, приветствовал толпу и иногда кашлял, сообщает CNN. «Я здесь, потому что я верю в вас. Вы здесь, потому что вы верите в Бразилию», — обратился к протестующим президент, стоя на припаркованном грузовике.

На митинге протестовали против карантинных мер, введенных в некоторых регионах страны, и влияющих на благосостояние населения. В то время как национальное правительство выступает против строгих ограничений, власти штатов и отдельных районов, испытавших наиболее сильный удар эпидемии, закрыли школы и ввели ограничения для бизнеса, не задействованного в жизнеобеспечении населения, а также для торговли; на улицы выведены пожарные и полиция, которые убеждают людей не выходить из домов. В Сан-Паулу, финансовой столице страны, больше всего пострадавшей от вируса, карантин продлен до 10 мая, а в Рио-де-Жанейро — как минимум до 30 апреля.

До этого в местных СМИ появлялись сообщения, что Болсонару призвал к вмешательству военных, но сам он заявил, что его поддержка протестующих была неправильно понята. «Я уважаю Верховный суд и Конгресс, но я также имею право на мнение, а люди не обязательно интерпретируют все, что я говорю, как акт агрессии», — заявил президент. Он также добавил: «Обычно когда люди выступают против кого-то, то делают это с целью прийти к власти. Я уже у власти, я уже президент».

Бразилией с 1964-го по 1985 год управляла военная хунта, которая проводила широкомасштабные репрессии в отношении противников режима, так что к подобным заявлениям многие в стране относятся чувствительно.

Россия: виртуальные митинги и ностальгия по СССР



Фото: Юг. МБХ медиа

Количество заразившихся: 52 763, количество умерших: 456

Протестующие в России выступают против мер, введенных правительством, и требуют либо полноценного и юридически корректно оформленного карантина, либо снятия всех ограничений. Русская служба BBC рассказала о том, что недавно протесты россиян начались в интернете. С помощью сервиса Яндекс.Карты жители Ростова-на-Дону возле обозначенного на онлайн-карте здания местной администрации начали оставлять комментарии с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. Они вскоре были убраны администрацией сервиса. Однако после этого губернатор области Василий Голубев отчитал главу города, потребовав устранить недоработки в выдаче пропусков, необходимых для перемещения.

Подобные виртуальные митинги проводили также жители Самары, Нижнего Новгорода, Красноярска, Краснодара, Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

А вот в Северной Осетии несколько сотен горожан собрались уже на классическую акцию протеста во Владикавказе, где требовали отменить режим самоизоляции. У здания местного правительства они потребовали отставки главы республики, но столкнулись с ОМОНом, который начал задержания. Позже к недовольным людям вышли чиновники, в том числе глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он пытался убедить их в том, что проблема коронавируса реальна, а единственное действенное средство сейчас — самоизолироваться. Вечером началась потасовка с правоохранительными органами, а митинг окончательно был разогнан.

Идейным вдохновителем и инициатором акции стал Вадим Чельдиев — оперный певец, проживающий в Санкт-Петербурге и выступающий за возврат к правовым нормам СССР, восстановление тогдашней структуры управления и экономики. В последнее время он стал популярен у себя на родине в Северной Осетии благодаря публичным сомнениям в подлинности угрозы коронавируса в стране. Многие осетины не верят, что у них есть заболевшие, считают проблему надуманной, а сами боятся потерять работу и остаться без денег, ведь экономическое положение региона удручающее. Владикавказский блогер Алик Пухаев рассказал BBC, что неокоммунистическая идеология в Северной Осетии стала особенно популярной в последний месяц именно на фоне ухудшения экономической ситуации.