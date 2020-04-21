|
Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно на 21 апреля
21.04.2020 19:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси проведены 108 тысяч 545 тестов на COVID-19. В круглосуточном режиме проверку тестов на инфекцию проводят специалисты из 25 лабораторий.
По
С положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 6723 человека. В регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась.
Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С начала февраля в Беларуси проведены 108 тысяч 545 тестов на COVID-19. В круглосуточном режиме проверку тестов на инфекцию проводят специалисты из 25...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)