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Уже 6723 зараженных и 55 смертей: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси

21.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным на вторник, 21 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6723 случая COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Таким образом, за сутки количество инфицированных выросло на 459 человек.

Уже 6723 зараженных и 55 смертей: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 55 пациентов, пишет  TUT.BY.

Минздрав сообщает, что в регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась.

С начала февраля в Беларуси провели 108 545 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Главный санитарный врач страны Наталья Жукова полагает, что есть предпосылки считать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели.


20 апреля после трех недель каникул в Беларуси началась четвертая четверть в школах. Многие родители решили оставить детей дома. В Минобразования сообщили, что в школу пришли примерно 30−40% от всех учеников. Меньше всего — в Минске.

ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на Радуницу кладбища.
 
Теги: Минск
 
 
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По данным на вторник, 21 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6723 случая COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Таким образом, за сутки количество инфицированных...
 
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