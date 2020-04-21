|
«Это бред!»: вирусолог развеял популярные мифы о коронавирусе
21.04.2020 19:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Заявления о том, что новый коронавирус не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом
Напомним, что ранее известный французский вирусолог Люк Монтанье, который получил в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, сообщил о том, что с вирусом якобы произошла манипуляция. Как утверждал специалист, в COVID-19 добавили частицы ВИЧ.
Александр Семёнов указал на существование «экспертов», склонных к конспирологии, но при этом не имеющих подобающих профессиональных знаний.
По мнению специалиста, подобные рассуждения о якобы искусственном возникновении коронавируса могут быть нужны тем, кто хочет скрыть некомпетентность системы здравоохранения или же упущения, которые допустили во время проведения противоэпидемических мероприятий.
Также Семёнов высказался по поводу заявления, согласно которому среди заболевших COVID-19 не более 1,4% курильщиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявления о том, что новый коронавирус не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории, не имеет ничего общего с действительностью. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)