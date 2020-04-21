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«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

21.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил предприятие «Славянка».

Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»

«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

Президент напомнил, что развеять сомнения «некоторых» должен и недавний визит в Беларусь Всемирной организации здравоохранения. Международные эксперты одобрили меры, принимаемые в стране.

Нет оснований и для переноса или отмены всебелорусского субботника. Журналисты спросили, где трудовой выходной проведет Александр Лукашенко.

«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

 Когда идет активная борьба с коронавирусом, в обществе широко обсуждают проведение массовых мероприятий. Ближайшее из таких – республиканский субботник. На ваш взгляд, может, стоит повременить?

«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Когда я принимал это решение, я был однозначно за субботник. Те, кто работали, а у нас все работают, они и будут работать.

– Так где вы планируете провести субботник?

Александр Лукашенко:
Вы же знаете, 26-го я всегда в Чернобыльской зоне. Я думаю, что в той зоне мы что-то там найдем, где я буду жить. Я в это время, несколько дней буду жить на юге. И там мы что-нибудь подыщем, чтобы не лететь в Минск, не возвращаться и не работать в Минске. Какой-нибудь лес посадим.

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Собранные на субботнике деньги направят на модернизацию и ремонт детских лагерей, а также облагородят военные памятники. При этом глава государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится, то принимаемые меры будут ужесточены. Сейчас необходимости в этом нет, подчеркнул Александр Лукашенко. Все актуальные процессы были и остаются в поле зрения Президента: от производства масок до общей ситуации с заболеваемостью.

«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил...
 
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