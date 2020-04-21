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«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник
21.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил предприятие «Славянка».
Президент напомнил, что развеять сомнения «некоторых» должен и недавний визит в Беларусь Всемирной организации здравоохранения. Международные эксперты одобрили меры, принимаемые в стране.
Нет оснований и для переноса или отмены всебелорусского субботника. Журналисты спросили, где трудовой выходной проведет Александр Лукашенко.
– Когда идет активная борьба с коронавирусом, в обществе широко обсуждают проведение массовых мероприятий. Ближайшее из таких – республиканский субботник. На ваш взгляд, может, стоит повременить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Так где вы планируете провести субботник?
Александр Лукашенко:
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Собранные на субботнике деньги направят на модернизацию и ремонт детских лагерей, а также облагородят военные памятники. При этом глава государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится, то принимаемые меры будут ужесточены. Сейчас необходимости в этом нет, подчеркнул Александр Лукашенко. Все актуальные процессы были и остаются в поле зрения Президента: от производства масок до общей ситуации с заболеваемостью.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил...
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