Архитекторы переделали морской контейнер в отделение для борьбы с COVID-19. А в чем смысл?

Источник материала: Tut.by

Итальянские архитекторы Карло Ратти и Итало Рота создали отделение интенсивной терапии для борьбы с коронавирусом из обычного морского контейнера. Они считают, что этот проект можно масштабировать на весь мир, поэтому выложили его технические характеристики в общий доступ , чтобы и другие могли пользоваться их наработками. Как устроено это сооружение и какие у него плюсы, рассказывает Dezen .





В мировую борьбу с коронавирусом включились многие, в том числе и архитекторы. Так, итальянцы Карло Ратти и Итало Рота создали во временной больнице в Турине отделение интенсивной терапии для лечения двоих человек, зараженных коронавирусом. Сделано это отделение из обычного транспортного морского контейнера.





Проект носит название CURA — Connected Units for Respiratory Ailments (Подключаемые устройства для борьбы с респираторными заболеваниями).

Контейнер имеет длину 6,1 метра. При этом в нем уместили две кровати и все необходимое для лечения оборудование. Первый пациент был госпитализирован в такой же контейнер 19 апреля.





Карло Ратти считает, что контейнеры сочетают в себе преимущества быстромонтируемых больничных палаток с безопасностью стационарных палат, в которых есть мощные системы вентиляции, создающие в числе прочего отрицательное давление.

— Такие условия почти невозможно достичь в большинстве палаток или временных больниц, что в конечном итоге ставит под угрозу жизнь не только пациентов, но и медицинских работников.



Два стеклянных окна были разрезаны по бокам контейнеров, что позволяет посетителям видеть своих родственников, пока они находятся в интенсивной терапии

Карло Ратти считает, что контейнеры имеют ряд дополнительных преимуществ по сравнению с другими сборными конструкциями, поскольку они могут перемещаться в районы, наиболее пострадавшие от пандемии, и требуют небольшого времени на установку.

— Они уже оснащены всем медицинским оборудованием — кроватями, мониторами, вентиляторами и так далее. Поэтому они могут быть развернуты и перемещены в течение нескольких часов.













При этом CURA — это проект с открытыми исходными данными. Все технические характеристики архитекторы выложили в интернет . Поэтому похожие объекты появляются и в других странах — в США, ОАЭ и Канаде.

— Менее чем за три недели мы получили запросы от сотен организаций и специалистов со всего мира. Вирус — это код, который копирует себя и атакует нас. Наш лучший ответ — разработать собственный общедоступный код (как это происходит с проектом CURA) и размножить его, чтобы дать отпор вирусу. Сейчас не время борьбы за патенты или авторские права на дизайн.