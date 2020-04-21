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Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»
21.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил предприятие «Славянка».
Поинтересовались бобруйчане и тем, каким ресурсам сегодня, в условиях нескончаемого потока самой разной информации, можно доверять? Ведь за тем, как развиваются события, следят сегодня все и все хотят знать правду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил...
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