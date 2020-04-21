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Миссия ВОЗ представила рекомендации по итогам работы в Беларуси
21.04.2020 20:42 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМиссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по итогам визита в Беларусь. Всю информацию сегодня опубликовали на сайте ВОЗ.
Тестирование, отслеживание контактов и изоляция больных - эксперты в очередной раз отметили принимаемые в нашей стране меры для сдерживания распространения коронавируса. Отдельно доктор О’Коннор, который возглавлял миссию ВОЗ в Беларуси, поблагодарил правительство за перепрофилирование частного и государственного секторов для местного производства средств защиты для медиков. Эта мера очень необходима в странах европейского региона и в глобальном масштабе. Рекомендации те же - физическое дистанцирование, информирование населения о рисках и мерах реагирования. Помещать на карантин пациентов с положительным результатом и ряд других. Все это в нашей стране выполняется. При этом в Беларуси продолжают лечить людей с хроническими заболеваниями, оказывать медуслуги, связанные с материнским и психическим здоровьем. Налажено межотраслевое сотрудничество. Напомним, Миссия ВОЗ в Беларуси работала по приглашению нашего Президента. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей. Маршрут выбирали самостоятельно. Они смогли ознакомиться в том числе и со всей документацией. И уже тогда отметили «полные и реальные данные», оснащенность наших клиник и принимаемые меры. Миссия ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по итогам визита в Беларусь. Всю информацию сегодня опубликовали на сайте ВОЗ. ...
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