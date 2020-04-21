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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав обновил данные по ситуации с коронавирусной инфекцией Выписаны 577 пациентов. С начала февраля в Беларуси проведено 108 тысяч 545 тестов. В круглосуточном режиме работают специалисты 25 лабораторий. Всего зарегистрировано...

Выписаны 577 пациентов. С начала февраля в Беларуси проведено 108 тысяч 545 тестов. В круглосуточном режиме работают специалисты 25 лабораторий. Всего зарегистрировано 6 тысяч 723 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны, к сожалению, умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.