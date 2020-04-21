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Вадим Девятовский: «Вслух взяли на себя обязательство о трех-четырех медалях на Олимпиаде. От этого не отказывались и не отказываемся»
21.04.2020 21:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о задачах на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
«Вслух взяли на себя обязательство о трех-четырех медалях на Олимпиаде. От этого не отказывались и не отказываемся.
Конечно, как я уже не раз говорил,
Плюсы только для молодых спортсменов, которые попадали туда или нет, на флажке. За этот год, думаю, мы станем крепче», – сказал Девятовский.
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Вадим Девятовский: «Вслух взяли на себя обязательство о трех-четырех медалях на Олимпиаде. От этого не отказывались и не отказываемся»
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о задачах на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
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