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Вадим Девятовский: «Вслух взяли на себя обязательство о трех-четырех медалях на Олимпиаде. От этого не отказывались и не отказываемся»

21.04.2020 21:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о задачах на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.

«Вслух взяли на себя обязательство о трех-четырех медалях на Олимпиаде. От этого не отказывались и не отказываемся.

Конечно, как я уже не раз говорил, Иван Тихон, Алина Талай уже в возрасте. Хотя, зная характер Ивана и Алины. Год еще – это год испытаний. Но мотивации у них меньше не будем, чем, если бы Олимпиада прошла в этом году.

Плюсы только для молодых спортсменов, которые попадали туда или нет, на флажке. За этот год, думаю, мы станем крепче», – сказал Девятовский.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о задачах на Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
 
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