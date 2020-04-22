В Лиде на базе районной больницы создан контактный центр для работников здравоохранения

Источник материала: Lida.Info





Об этом lida.by рассказал главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик.

“С появлением в регионе случаев подтвержденной коронавирусной инфекции нагрузка на лидских медработников выросла. Часть персонала задействована непосредственно при лечении пациентов с COVID-19. Некоторые из медиков после работы не имеют возможности самоизолироваться, поэтому для них на базе ЦРБ и создан контактный центр. Проживание там организовано по принципу общежития. В бытовом корпусе медработники отдыхают между сменами.

Врачебные риски для них минимизированы: организованы пропускные шлюзы с дезинфекцией, сменяется одежда.

В подавляющем большинстве случаев заболевание у пациентов с коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме.

Кроме того, в районе созданы специальные бригады медработников. Они ездят по адресам, где в режиме самоизоляции находятся контактные лица первого уровня, и берут биоматериалы для тестирования на COVID-19 . Сам же анализ проводится в областной лаборатории».