22 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

Источник материала: KYKY

К утру 22 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,54 миллиона человек; погибли – 175,8 тысячи, а излечились – более 678,5 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 814,6 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 204,2 тысячи;

Италия: 184 тысячи;

Франция: 156,5 тысячи;

Германия: 148,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 44 тысячи летальных исходов;

Италия: 24,6 тысячи;

Испания: 21,3 тысячи;

Франция: 20,8 тысячи;

Британия: 17,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

ВОЗ опровергла конспирологические теории вокруг возникновения коронавируса: организация считает, он имеет животное происхождение, что доказывается научно. Скорее всего, экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом инфекция попала от летучих мышей к человеку, – пока загадка.

конспирологические теории вокруг возникновения коронавируса: организация считает, он имеет животное происхождение, что доказывается научно. Скорее всего, экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом инфекция попала от летучих мышей к человеку, – пока загадка. Впервые за 70 лет в Германии отменили крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» – мероприятие, на которое ежегодно съезжалось порядка шести миллионов поклонников и который приносил пивоварням, организаторам праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 миллиарда евро.

крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» – мероприятие, на которое ежегодно съезжалось порядка шести миллионов поклонников и который приносил пивоварням, организаторам праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 миллиарда евро. Власти США выделят 450 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса и больниц, которым сейчас не сладко. Дональд Трамп сказал , что с радостью подпишет законопроект.

450 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса и больниц, которым сейчас не сладко. Дональд Трамп , что с радостью подпишет законопроект. В Великобритании ученые приступают к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. В ней используются части генетического кода SARS-CoV-2, которые «упакованы» в безвредный вирус. К середине мая ее испытают на 500 добровольцах.

к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. В ней используются части генетического кода SARS-CoV-2, которые «упакованы» в безвредный вирус. К середине мая ее испытают на 500 добровольцах. Власти Москвы будут отслеживать перемещение всех больных ОРВИ. Такие люди попадут под аналогичные ограничения, что и люди с подтвержденным COVID-19. Москвичам же, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавируса или ОРВИ, позволят выходить из дома по неотложным нуждам.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 6723. Умерло 55 пациентов, выздоровели 577. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав не доложил.

6723. Умерло 55 пациентов, выздоровели 577. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав не доложил. Коронавирус подтвердился у Дмитрия Мелешко – хоккеиста команды Александра Лукашенко. Как заверила пресс-секретарь президента, в последнее время Лукашенко со спортсменом не контактировал. Президент также не сдавал тест на инфекцию и не собирается уходить на самоизоляцию.

у Дмитрия Мелешко – хоккеиста команды Александра Лукашенко. Как заверила пресс-секретарь президента, в последнее время Лукашенко со спортсменом не контактировал. Президент также не сдавал тест на инфекцию и не собирается уходить на самоизоляцию. ВОЗ снова призвала Беларусь отменить все массовые мероприятия: и культурные, и спортивные, и религиозные.

Беларусь отменить все массовые мероприятия: и культурные, и спортивные, и религиозные. Для беларусов существенно облегчили систему пожертвований в пользу медиков, борющихся с эпидемией. Теперь сделать благотворительный донат абоненты A1 могут через SMS, USSD-запрос или приложение A1 banking. Все отправленные деньги осядут на специальном счете Минздрава, а потом распределятся между медучреждениями.

систему пожертвований в пользу медиков, борющихся с эпидемией. Теперь сделать благотворительный донат абоненты A1 могут через SMS, USSD-запрос или приложение A1 banking. Все отправленные деньги осядут на специальном счете Минздрава, а потом распределятся между медучреждениями. Министерство образования допустило , что школьников, которые не явились на учебу из-за эпидемии, аттестуют за год по трем четвертям.

, что школьников, которые не явились на учебу из-за эпидемии, аттестуют за год по трем четвертям. Александр Лукашенко не увидел поводов для переноса или отмены республиканского субботника, который намечен уже на 25 апреля (суббота). А собранные во время этого субботника деньги направят не системе здравоохранения, а на ремонт детских лагерей и облагораживание военных памятников.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.