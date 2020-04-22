22 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

К утру 22 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,54 миллиона человек; погибли – 175,8 тысячи, а излечились – более 678,5 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 814,6 тысячи эпизодов инфекции;
Испания: 204,2 тысячи;
Италия: 184 тысячи;
Франция: 156,5 тысячи;
Германия: 148,2 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 44 тысячи летальных исходов;
Италия: 24,6 тысячи;
Испания: 21,3 тысячи;
Франция: 20,8 тысячи;
Британия: 17,3 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как там
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Как у нас
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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.