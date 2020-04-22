ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

22 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и не только за минувшие сутки

22.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К утру 22 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,54 миллиона человек; погибли – 175,8 тысячи, а излечились – более 678,5 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 814,6 тысячи эпизодов инфекции;
  • Испания: 204,2 тысячи;
  • Италия: 184 тысячи;
  • Франция: 156,5 тысячи;
  • Германия: 148,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 44 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 24,6 тысячи;
  • Испания: 21,3 тысячи;
  • Франция: 20,8 тысячи;
  • Британия: 17,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как там

  • ВОЗ опровергла конспирологические теории вокруг возникновения коронавируса: организация считает, он имеет животное происхождение, что доказывается научно. Скорее всего, экологический резервуар находится в летучих мышах, но то, каким образом инфекция попала от летучих мышей к человеку, – пока загадка.
  • Впервые за 70 лет в Германии отменили крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» – мероприятие, на которое ежегодно съезжалось порядка шести миллионов поклонников и который приносил пивоварням, организаторам праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 миллиарда евро.
  • Власти США выделят 450 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса и больниц, которым сейчас не сладко. Дональд Трамп сказал, что с радостью подпишет законопроект.
  • В Великобритании ученые приступают к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. В ней используются части генетического кода SARS-CoV-2, которые «упакованы» в безвредный вирус. К середине мая ее испытают на 500 добровольцах.
  • Власти Москвы будут отслеживать перемещение всех больных ОРВИ. Такие люди попадут под аналогичные ограничения, что и люди с подтвержденным COVID-19. Москвичам же, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавируса или ОРВИ, позволят выходить из дома по неотложным нуждам.

Как у нас

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 6723. Умерло 55 пациентов, выздоровели 577. Жизнь скольких человек поддерживают аппараты ИВЛ и сколько пациентов на стационаре, Минздрав не доложил.
  • Коронавирус подтвердился у Дмитрия Мелешко – хоккеиста команды Александра Лукашенко. Как заверила пресс-секретарь президента, в последнее время Лукашенко со спортсменом не контактировал. Президент также не сдавал тест на инфекцию и не собирается уходить на самоизоляцию.
  • ВОЗ снова призвала Беларусь отменить все массовые мероприятия: и культурные, и спортивные, и религиозные.
  • Для беларусов существенно облегчили систему пожертвований в пользу медиков, борющихся с эпидемией. Теперь сделать благотворительный донат абоненты A1 могут через SMS, USSD-запрос или приложение A1 banking. Все отправленные деньги осядут на специальном счете Минздрава, а потом распределятся между медучреждениями.
  • Министерство образования допустило, что школьников, которые не явились на учебу из-за эпидемии, аттестуют за год по трем четвертям. 
  • Александр Лукашенко не увидел поводов для переноса или отмены республиканского субботника, который намечен уже на 25 апреля (суббота). А собранные во время этого субботника деньги направят не системе здравоохранения, а на ремонт детских лагерей и облагораживание военных памятников.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Читайте по теме: Банк не должен спасать другой бизнес, а кризис приближает интеграцию с Россией. Интервью с Виктором Бабарико

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К утру 22 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 2,54 миллиона человек; погибли – 175,8 тысячи, а излечились – более 678,5 тысячи. Эти...
 
Новости дня
Новости
 
Какими проблемами больше всего обеспокоен белорусский бизнес во время пандемии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика