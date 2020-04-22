Как долго будет падать цена на нефть. До дна?

Нефть, скорее всего, продолжит падение: спрос на фоне пандемии упал на треть, и уже в мае хранить сырье будет негде.





РБ К старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Цены на все сорта нефти рушатся на фоне продления карантинных мер многими странами, в том числе Францией, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступит в силу только в мае и есть большие сомнения в эффективности ее выполнения, сказалК старший аналитик «БКС Премьер»





—Рынок нефти затоварен, хранилища практически переполнены, — отметил он.





На фоне глобального дисбаланса на рынке нефтяные цены, скорее всего, продолжат падение, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, емкость нефтяных хранилищ на исходе, но окончательно они могут быть заполнены только в мае, что спровоцирует новый обвал котировок.





Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун прогнозировал появление отрицательных цен на некоторые сорта нефти (в том числе американской и российской) уже в апреле — из-за масштабного падения спроса на фоне пандемии коронавируса и затоваривания рынка.





В начале апреля Bank of America сообщил о том, что спрос в этом месяце может упасть на 30–40 млн барр. в сутки, или 40% мирового производства. 15 апреля Международное энергетическое агентство опубликовало еще один мрачный прогноз: спрос упадет на 29 млн барр. в апреле и еще на 26 млн барр. в мае — то есть через полтора месяца миру не нужно будет больше половины добываемой нефти.





Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать ситуации на нефтяном рынке «апокалиптическую окраску» и назвал ее «чисто торговым моментом».





Новые сокращения ОПЕК+ вряд ли поддержат цены на нефть, а котировки начнут расти, как только будут сняты карантинные ограничения и экономики затронутых пандемией стран начнут восстанавливаться, считает Андрей Полищук.



