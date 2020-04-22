Лукашенко перенес послание народу и парламенту, но дата пока не определена

Источник материала: Tut.by

Дата послания президента народу и парламенту пока неизвестна. Ранее послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля , но оно не состоялось.



Фото: Пресс-служба президента

Некоторые депутаты, с которыми поговорил TUT.BY, предположили, что, скорее всего послание состоится уже в середине мая, после праздников.

— Дату мы пока не знаем, — рассказали и в пресс-службе Палаты представителей.

Как рассказал источник TUT.BY, знакомый с ситуацией, послание с повестки дня президента не снято, но дата пока не определена.

Причина переноса даты послания неизвестна. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт на вопросы об этом не отвечает.

Напомним, в марте был перенесен «Большой разговор с президентом» — мероприятие, с представителями общественности, СМИ и экспертами. Как объяснила TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, мероприятие перенесли не только и не столько из-за коронавируса.

Перенос «Большого разговора» был связан с «наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента», среди которых Эйсмонт называла и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, и зарубежный визит и ряд интервью, которые обещаны президентом.

Зарубежная поездка, о которой было известно, у президента намечалась в Ригу. Но из-за закрытия границ и введения в Латвии чрезвычайного положения ее пришлось перенести на более поздние сроки.

Большое интервью, которое президент успел дать за полтора месяца, вышло на телеканале «Мир».