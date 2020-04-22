«Теперь понятно». Доходы падают - как выплачивать кредиты?

Источник материала: Tut.by

В среднем семьи в Беларуси отдают на выплату кредитов десятую часть доходов. Снижение доходов в период эпидемии и кризиса поставит немалую часть населения перед вопросом, как справляться с долговыми обязательствами. Разобрались, какие есть решения для снижения долговой нагрузки и почему сейчас не лучшее время брать новые кредиты.

Правда, что сейчас банки перестали выдавать кредиты? В последние недели некоторые банки сужают кредитные линии или вообще приостанавливают кредитование населения. Одни закрывают доступ к кредитам на недвижимость, а другие — к «быстрым» потребительским кредитам. Некоторые банки сообщили о приостановке кредитования на сайтах, другие же просто исключили из списка доступных кредитов те, которые не будут выдавать в ближайшее время. Например, БТА Банк 19 марта сообщил о приостановке кредитования физических лиц, Франсабанк предупреждает клиентов о приостановлении выдачи кредитов на покупку недвижимости. Нельзя сказать, что банки совсем перестали выдавать кредиты. Но теперь в долг они дают под более высокие проценты.

Насколько изменились проценты? Нацбанк поднял процентный потолок и для новых кредитов, кроме льготных (расчетную величину стандартного риска, РВСР). Для населения он увеличился на 1,87 процентного пункта, достигнув 14,19%. Вслед за этим банки стали увеличивать проценты на вклады и кредиты. РВСР снижался с августа прошлого года, когда он опустился с 14,5% до 13,81%. В марте средние годовые процентные ставки по новым кредитам (без учета льготных) были 10,07%, это на 0,42 процентных пункта выше, чем в январе. Год назад новые кредиты выдавали в среднем под 11,08%. А с августа 2019-го постепенно снижались, достигнув минимума в декабре — 9,42%. Например, обслуживание нельготных кредитов на недвижимость увеличилось с 12,32% до минимум 14,19%.

Нацбанк предложил дать людям кредитные каникулы. Банки прислушались? 20 марта Нацбанк рекомендовал банкам предоставлять клиентам кредитные каникулы — отсрочку выплат и процентов по кредиту для «снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам». С помощью кредитных каникул банки могут на определенный период отсрочить платежи по кредиту. На это время клиента полностью освобождают от выплат или уменьшают их. Такая услуга банка не ухудшает кредитную историю. Банки рассматривают каждую ситуацию клиентов индивидуально. Некоторые предоставляют отсрочку только по основному долгу, некоторые — и по процентам. Отсрочка дается на 3−6 месяцев в зависимости от банка и обстоятельств. Рассмотрение заявления на кредитные каникулы в некоторых банках оказывается платным.

Люди беднеют. Все пойдут просить отсрочки выплат? Население должно банкам, по состоянию на 1 марта, 14,4 млрд рублей. Задолженность по потребительским кредитам составила 5,6 млрд рублей. Снижение доходов с начала эпидемии ощутил почти каждый второй житель страны, и большинство думают, что продолжат беднеть, следует из опроса исследовательской компании Satio. Поэтому обращений в банки может быть достаточно много. Если вы столкнулись с сильным снижением доходов и не можете выплачивать кредит, лучше сразу обратиться в банк и вместе искать решение, а не ждать, когда сотрудники банка будут звонить сами, напоминая о просроченных платежах. В этом случае банк предложит вам как минимум один вариант решения проблемы и вы останетесь добросовестным кредитополучателем. А если вы нарушите сроки выплат, договориться с банком об отсрочке выплат или увеличении срока кредита со снижением ежемесячных выплат будет уже сложней. Банки и до рекомендаций Нацбанка по кредитным каникулам, предоставляли оказавшимся в затруднительном положении клиентам отсрочки. Они сами заинтересованы в том, чтобы клиент оставался кредитоспособным. Причем, если человек видит, что банк идет ему на встречу, то он с большой вероятностью останется лояльным клиентом. А выбивание долгов через суд доставляет банкам дополнительные неудобства.

А по старым кредитам ставка будет меняться? Изменения по размеру годовых ставок касаются новых кредитов. Просто так изменять суммы обслуживания старых долгов банки не могут. Все допустимые изменения прописаны в кредитных договорах. При заключении договора на получение кредита стоит обращаться внимание, есть ли нем разрешение банку в одностороннем порядке менять годовую ставку. А когда в договоре процентная ставка указана как ставка рефинансирования плюс определенный процент, то она может измениться с увеличением или снижением ставки рефинансирования, которая в последний раз менялась 19 февраля. Тогда она уменьшилась с 9% до 8,75% годовых.

Те, кто имел кредиты в 2011 году, оказались в выигрыше. Сейчас тоже выгодно брать кредит? Тут стоит вспомнить, что выиграли в 2011 году те, кто уже имел кредиты, а не брал новые. Тогда в Беларуси случилась сильнейшая девальвация и гиперинфляция, которая «съела» кредиты. Но в любом случае сейчас ситуация совершенно иная. Да, рубль подешевел по отношению к доллару и евро. Но, во-первых, масштабы несоизмеримы с девальвацией 2011 года. Во-вторых, колебания курсов происходят ежедневно, и по оценкам экономистов, рубль еще имеет шансы укрепиться. Инфляция, в свою очередь, прогнозируется, по оценкам МВФ, на уровне 5,6%, по данным Всемирного банка, она может достигнут 11,4%. В этой ситуации выиграть на обесценивании кредитов вряд ли получится. Зато не исключено, что банки решат подстраховаться, вслед за инфляцией повышая проценты по кредитам.

Надо поспешить взять кредит, пока ставки снова не выросли… Сейчас волна кризиса накрывает весь мир, включая Беларусь. Ни одно предприятие не может быть уверено в том, что его это не коснется. Многие компании не будут иметь доходов, а часть уйдет в минус. Следом будут падать доходы населения. Да, не всего населения, и да, не у всех критично. Но вряд ли многие предприниматели и граждане могут с уверенностью сказать, что завтра и через месяц будут иметь такой же доход, как до начала эпидемии. Кредиты принято брать, когда есть уверенность в том, что сможешь платить основной долг и проценты по нему. Допустим, семья, где, казалось бы, оба партнера работают и получают по средней зарплате, берет кредит. А через пару недель компания, где работает один из них, закрывается. А с банком все равно надо продолжать рассчитываться. А если при этом часть дохода потеряет и второй партнер? Поэтому лучше на время оказаться от кредитов и подождать, когда ситуация в экономике стабилизируется. В то же время тем, чьи доходы критично не упадут, можно сконцентрироваться на оптимизации расходов и накоплениях. Скорее всего, расходы на необязательные покупки у семей сократятся в связи с отменой в городах многих мероприятий, невозможностью поездок и соблюдением режима самоизоляции или уходом на удаленную работу. Подкопив во время удаленной работы некоторую сумму, необходимость брать кредит на потребительские нужды может отпасть, а если и останется, то просить у банка семья будет уже меньшую сумму.

Как еще можно временно снизить размер выплат по кредиту? Долгосрочный кредит можно рефинансировать или реструктурировать. Реструктуризация подразумевает пересмотр банком кредитных условий. К ней обращаются в сложных ситуациях потери работы, болезни, большого падения доходов. Рефинансирование — это получение нового кредита вместо одного или нескольких старых на более выгодных условиях. Оно позволяет снизить ежемесячную нагрузку по платежам. Рефинансировать кредит не обязательно в том же банке. При этом важно внимательно изучить условия и все пункты договора, чтобы в нем не оказалось дополнительных расходов, которые перечеркнут собой более выгодные проценты. Потребительский краткосрочный кредит и тот, который осталось выплачивать меньше года, лучше постараться полностью погасить при первой возможности. Морально достаточно сложно выплатить большую сумму разом, имея возможность погашать долг еще несколько месяцев. Но в этом случае вы не будете переживать, что в случае резкого сокращения доходов не сможете вовремя погасить очередную выплату и попадете под штрафные санкции. А еще сэкономите на процентах.

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