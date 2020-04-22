Как лечат коронавирус в Беларуси - у пациентов с легким течением и тяжелыми пневмониями

Источник материала: Tut.by

Нельзя выпить одну таблетку и вылечиться от коронавируса. А все потому, что не существует лекарств, которые лечат причину заболевания — сам COVID-19. Лекарствами снимают симптомы и таким образом пациенту помогают выздороветь. В 81% случаев у заболевших коронавирусом он протекает в легкой и средней форме, когда человек может перенести болезнь на ногах, в 14% случаев требуется госпитализация, 5% — критические состояния, когда страдают внутренние органы.



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Как лечат коронавирус в Беларуси, рассказал инфекционист Дмитрий Падуто. По его словам, у нас медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается согласно рекомендациям ВОЗ.

— Разработаны собственные нормативные документы. Когда говорят, что ВОЗ поддержала белорусские принципы, то речь идет об инструкции по лечебным тактикам.

Если болезнь протекает бессимптомно, человек выздоравливает без лечения

Если у человека COVID-19 и нет никаких симптомов заболевания: ни кашля, ни повышенной температуры, ни боли в горле — иммунитет сам справится с инфекцией.

— В научных публикация пишут: на то, чтобы перебороть инфекцию, нужно две недели. В течение этого времени за человеком все равно наблюдают медики (амбулаторно, то есть на дому. — Прим TUT.BY). Это нужно для того, чтобы заметить первые клинические симптомы болезни и сразу оказать нужную помощь. Но в подавляющем большинстве случаев симптомы вообще не появляются: ни температура не повышается — ничего. Если бы человека не угораздило сдать мазок, он бы даже и не знал, что с ним это происходит, — объясняет инфекционист.

Легкие симптомы снимаются обычными лекарствами от ОРВИ

Если у человека легкие симптомы, нет пневмонии, есть лишь какие-то признаки катаральных инфекций, а это, например, повышенная температура, боль в горле, кашель, осиплость голоса, конъюнктивит, то с помощью лекарств снимают эти симптомы.

— Если нет пневмонии, а есть просто легкие симптомы, то они проходят за два−четыре дня. Бывает, что людей беспокоит невысокая температура — 37,2 градуса. Кто-то ее переносит нормально, а кто-то не очень хорошо. В таком случае назначают парацетамол. Если есть кашель, то его лечат обычными противокашлевыми препаратами. Если мы взяли мазок на коронавирус и грипп, но результат еще не готов, нельзя исключить, что у человека грипп. В этой ситуации показан осельтамивир (противовирусный препарат. — Прим. TUT.BY). Как только мазок готов и мы видим, что это не грипп, пациент прекращает принимать этот препарат.

При нетяжелой пневмонии и COVID-19 лечат препаратами против малярии и антибиотиками

Бывает, что состояние человека за один-три дня ухудшается и может развиться пневмония, появиться дыхательная недостаточность. В этой ситуации пациентам нужна более серьезная медицинская помощь.

— Если у человека есть пневмония и положительный результат теста на COVID-19, несмотря на то, что в научных кругах есть разные точки зрения, большинство сходится в одном — стандартом является прием противомалярийного препарата «Иммард» (гидроксихлорохин) и антибактериальных лекарств, как правило, это азитромицин.

Повышенную температуру в таких ситуациях также сбивают парацетамолом, другие препараты, в том числе и ибупрофен, как пишут во многих источниках, неуместны.

— Если у человека при этом все в порядке с дыханием, но на КТ или рентгене видна пневмония, ему не нужна ни кислородная поддержка, ни, по новым канонам, госпитализация.

Если развилась тяжелая пневмония, то нужна кислородная поддержка

Если у человека тяжелая пневмония и COVID-19, то ситуация уже более серьезная. При недостаточном уровне насыщения кислородом крови, а это менее 90%, человек уже дышит через кислородную маску. Даже при кислородной поддержке пациенту дают лекарства против малярии и антибиотики.

— Показаны ли еще какие-то препараты, зависит конкретно от ситуации. Бывают же и вирусно-бактериальные пневмонии, и если ситуация заходит далеко, то добавляют другие антибактериальные лекарства. И дальше смотрят в зависимости от конкретной клинической ситуации — если есть дисбаланс в системе свертывания или с кислотно-основным состояние — это все компенсируют. Идет комплекс мероприятий в зависимости от тяжести и клинических проявлений заболевания, которые у каждого человека могут отличаться.

В каком случае нужна искусственная вентиляция легких

Если у пациента очень низкий уровень насыщения кислородом (у одних бывает и 60%, у других — 85%), он не может полноценно дышать сам, его подключают к ИВЛ. Безусловно, медики стараются максимально помочь пациенту, чтобы необходимость в ИВЛ не возникла. При ИВЛ врачи используют для пациентов прон-позицию — то есть переворачивают их на живот.

— На животе пациентам легче дышать, они меньше устают. При этом и на ИВЛ человеку продолжают давать антибактериальные препараты, если нужно, то и противомалярийный препарат.

Многие ли выздоравливают и их снимают с ИВЛ? Это зависит от разных факторов: в том числе от того, насколько своевременно человек обратился за медицинской помощью, какие у него сопутствующие заболевания.

— Задача — не получить ИВЛ, а избежать необходимости получить ИВЛ. Есть пациенты, которые были на ИВЛ и которых сняли. И у нас есть такие пациенты. Но какой процент тех, кого снимают, об этом пока говорить рано.

Что за препарат «Авиган»?

Ранее сообщалось , что «Белфармация» прорабатывает вопрос, чтобы ввезти в Беларусь антивирусный японский препарат «Авиган», который планируют закупить за счет спонсорских средств. «Авиган» уже использовали в лечении больных китайские врачи, по их данным, препарат значительно сократил срок выздоровления от COVID-19. В белорусских больницах его пока нет.

Дмитрий Падуто объясняет, что в свое время этот препарат разрабатывался для лечения гриппа, и сейчас появились исследования, что он также может быть применен у пациентов с коронавирусной инфекцией и есть положительный опыт его применения.

Чем может быть полезна плазма выздоровевших?

В плазме крови тех, кто переболел коронавирусом, могут содержаться антитела против SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Эти антитела — один из способов, с помощью которого иммунная система человека боролась с вирусом. Плазма выздоровевшего пациента обеспечивает в организме больного пассивный рост иммунитета и может ускорить выздоровление.

— Переливание плазмы переболевшего — метод достаточно критического выбора. Есть ряд исследований, показывающих, что у переболевших пациентов определенные антитела и иммунный ответ формируется. Но есть исследования и о том, что он формируется не у всех. В любом случае, если выработались антитела в ответ на вирус, то переливание плазмы — один из способов блокировать вирус в ожидании, что у человека разработаются собственные антитела. Но переливать плазму каждому заболевшему неправильно: плазма — это тоже чужой белок со всеми рисками. В целом при лечении пациентов используются все возможные варианты в комплексе, потому что в этой ситуации важен результат.